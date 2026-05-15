15 мая 2026 в 10:22

Спасатель назвал условие выживания Усольцевых в тайге

Семья Усольцевых Семья Усольцевых Фото: Социальные сети
В тайге можно продержаться год при наличии надежного убежища или дома, заявил NEWS.ru спасатель и альпинист Денис Киселев. По его мнению, семья Усольцевых, исчезнувшая в 2025 году, либо все еще скрывается, либо уже погибла.

Если говорить о том, можно ли выжить в тайге в течение года, — да, можно, если у человека есть проверенное укрытие или дом. То, что Усольцевы просто ушли за грибами и с тех пор целенаправленно не вышли к людям, а где-то скитаются, просят о помощи, — это миф и сказка. Либо кто-то не хочет, чтобы их нашли, и они скрываются или куда-то переместились, либо они погибли, — сказал Киселев.

Он добавил, что не считает нужным привлекать МЧС к возобновлению поисков Усольцевых, так как у спасателей много работы, связанной с живыми людьми. По словам Киселева, семья могла воспользоваться этим фактом, чтобы намеренно исчезнуть.

Ранее представитель отряда «ЛизаАлерт» Серафима Чооду заявила, что первыми на возобновившиеся поиски семьи Усольцевых отправятся координатор и пилоты дронов. По ее словам, они оценят обстановку и будут работать с экстренными службами региона.

Общество
Усольцевы
пропавшие
поиски
Максим Кирсанов
Дмитрий Новиков
