Пилоты БПЛА первыми начнут весенние поиски Усольцевых

Первыми на возобновившиеся поиски семьи Усольцевых отправятся координатор и пилоты беспилотных летательных аппаратов для оценки обстановки, рассказала ТАСС представитель отряда «ЛизаАлерт» Серафима Чооду. Специалисты будут работать в тесном взаимодействии с экстренными службами региона.

До схода снега, которого сейчас все еще около полутора метров на месте поиска, массовых поисковых работ с участием добровольцев не планируется, — уточнила Чооду.

Супруги Ирина и Сергей Усольцевы вместе со своей пятилетней дочерью пропали более полугода назад. На данный момент проведение массовых поисковых мероприятий с привлечением большого количества волонтеров невозможно. Это связано с тем, что в районе поисков все еще лежит слой снега высотой около полутора метров.

Ранее в эфире программы «Пусть говорят» прозвучала версия о возможной причастности банды нелегальных рубщиков леса к исчезновению Усольцевых. Местные жители предполагают, что супруги могли случайно стать свидетелями незаконной вырубки и от них избавились.