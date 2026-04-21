Пожилой извращенец заглядывал женщинам под юбки с помощью телефона В Британии пенсионер снимал женщин под юбками с помощью телефона на ботинке

В Великобритании 67-летний пенсионер Энтони Уикхэм прикрепил телефон к обуви и стал заглядывать к женщинам под юбки с помощью камеры, сообщает The Mirror. По данным издания, свои действия мужчина объяснил сексуальной неудовлетворенностью.

Уикхэм прикреплял мобильник к ботинку камерой вверх, включал запись и подходил вплотную к посетительницам в торговых центрах, магазинах одежды и супермаркетах. Таким образом объектив оказывался направлен под юбку.

При обыске у пенсионера нашли три фотографии сексуального характера с детьми от 7 до 14 лет, а также запись неизвестной женщины в туалете. В беседе со службой пробации он назвал себя несчастным, одиноким и сексуально неудовлетворенным за 43 года брака.

В суде Уикхэм признал вину. Его обязали пройти 26-дневную программу пробации и до 30 занятий по реабилитации, а также поставили на учет как сексуального преступника. Кроме того, он должен оплатить судебные издержки в размере 150 фунтов стерлингов (около 15 тыс. рублей).

