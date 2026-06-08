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08 июня 2026 в 07:34

Gloria Jeans стала искать покупателей для двух производственных площадок

«Коммерсант»: Gloria Jeans хочет продать производственные активы под Ростовом

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
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Сеть Gloria Jeans ищет инвесторов для продажи или сдачи в аренду двух производственных активов в Шахтах и Новошахтинске, сообщила газета «Коммерсант». Основатель компании Владимир Мельников обратился к главе Минпромторга РФ Антону Алиханову с просьбой помочь в реализации данных площадок.

Отмечается, что указанные производственные активы могут использовать для организации полного цикла пошива одежды и создания новых рабочих мест. Их общая площадь равняется 148,6 тыс. квадратных метров. Компания распродает свои площадки с 2024 года. Прежде у нее было пять фабрик по пошиву одежды, но к настоящему моменту три из них проданы.

Ранее стало известно, что Gloria Jeans планирует закрыть около 150 магазинов в России. Речь идет о торговых точках, которые не смогли выйти на запланированный уровень выручки.

До этого РБК сообщал, что Gloria Jeans к лету текущего года закроет магазины Ready! Steady! Go! Компания открыла магазины подростковой одежды в 2024 году. Два из трех объектов уже закрыты, последний магазин прекратил работу в мае.

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