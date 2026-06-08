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08 июня 2026 в 08:00

Названа категория продуктов для хорошего настроения

Профессор Медведев: растительные продукты улучшают настроение

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Растительные и минимально обработанные продукты являются наиболее эффективной категорией пищи для поддержания хорошего настроения, заявил NEWS.ru заведующий кафедрой фармакологии факультета фундаментальной медицины МГУ им. М. В. Ломоносова, научный руководитель НИЦ «Здоровое питание» Олег Медведев. По его словам, простые диетические подходы, включающие больше цельной пищи, могут работать как часть стратегии сопровождения ментального здоровья.

Питание может быть не только фоном, но и частью стратегии профилактики и сопровождения психических расстройств. Наиболее перспективны простые подходы: больше цельных продуктов, клетчатки, бобовых, овощей, фруктов, орехов, оливкового масла, рыбы, а также меньше ультраобработанной еды. Пребиотики, пробиотики и психобиотики тоже могут приносить пользу, но их эффекты зависят от индивидуальных особенностей микробиоты и исходного рациона. Диета с акцентом на растительные и минимально обработанные продукты — доступный инструмент для поддержки настроения, стрессоустойчивости и когнитивного здоровья. Будущее — за персонализированными подходами, — пояснил Медведев.

Ранее диетолог Елена Соломатина рассказала, что людям с заболеваниями нервной системы нельзя злоупотреблять чаем. По ее словам, этот напиток следует осторожнее пить и тем, у кого есть нарушения сердечно-сосудистой системы.

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