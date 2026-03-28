28 марта 2026 в 18:11

Таксист насиловал пассажирку с инвалидностью и снимал это на видео

В Британии таксист насиловал пассажирку с инвалидностью и снимал это на видео

В Великобритании водитель такси на протяжении нескольких лет насиловал пассажирку с инвалидностью и снимал происходящее на видео, сообщает Mirror. Лэнс Персиваль в период с 2020 по 2025 год регулярно возил женщину в специализированные учреждения поддержки.

Злоумышленника задержали после того, как правоохранители обнаружили в его бумажнике SD-карту с видеозаписями, на которых он насилует девушку, а та умоляет его остановиться. При аресте таксист признал, что жертва не могла дать согласие на интимную близость.

В суде Персиваль признал себя виновным по восьми пунктам обвинения в совершении сексуальных действий с лицом, страдающим психическим расстройством, четырем пунктам обвинения в изнасиловании, двум пунктам обвинения в сексуальном насилии и двум пунктам обвинения в насильственном проникновении.

В ноябре суд приговорил его к 12,5 годам лишения свободы, а также к бессрочному запретительному ордеру. Однако в марте Апелляционный суд ужесточил наказание, увеличив срок заключения до 16 лет.

Ранее водитель такси изнасиловал 21-летнюю пассажирку в салоне автомобиля в Санкт-Петербурге. Инцидент произошел во дворе дома на проспекте Науки. После этого мужчина высадил жертву у станции метро «Девяткино» и скрылся.

