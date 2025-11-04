Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
04 ноября 2025 в 13:22

Таксист изнасиловал молодую петербурженку в машине и высадил ее у метро

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Водитель такси изнасиловал 21-летнюю пассажирку в салоне автомобиля в Санкт-Петербурге, сообщили в управлении МВД России по городу и Ленинградской области. Инцидент произошел во дворе дома на проспекте Науки. После этого мужчина высадил жертву у станции метро «Девяткино» и скрылся.

2 ноября около 05:00 у дома 2/49 по Владимирскому проспекту села в автомобиль к незнакомцу, <...> находясь во дворе дома 79 по проспекту Науки, изнасиловал ее в салоне автомобиля, после чего отвез к станции метро «Девяткино», где высадил из машины и скрылся, — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого на следующий день. Им оказался 39-летний мужчина. Возбуждено уголовное дело по статье об изнасиловании.

Ранее в Уфе задержали 19-летнего москвича по подозрению в интимных отношениях с семиклассницей. Инцидент произошел в квартире, которую арендовал молодой человек. Заявление в полицию написала мать девочки. Школьнице на тот момент было 13 лет.

