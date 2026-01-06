Пенсионерка лишилась $1 млн после звонка «из ФСБ»

В Санкт-Петербурге мошенники обманули 63-летнюю пенсионерку на $1 млн (около 78 млн рублей), сообщает портал 47.RU. Преступная схема началась в декабре 2025 года со звонка якобы бывшего руководителя женщины, который предупредил ее о предстоящем разговоре с представителями ФСБ.

Поверив в авторитет экс-начальника, пенсионерка вступила в диалог с лжесиловиками, которые убедили ее в необходимости срочно «обезопасить» личные накопления. В течение нескольких дней она поэтапно перевела на указанные счета сумму около 78 млн рублей. По информации источника, это одно из крупнейших хищений денег мошенниками, которое фиксировали в Петербурге.

Лишь 4 января женщина осознала, что стала жертвой обмана, и обратилась за помощью в правоохранительные органы. Полиция возбудила уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере. В настоящее время оперативники пытаются отследить цепочку переводов и установить личности адресатов преступников.

Ранее в МВД сообщили, что мошенники стали выманивать деньги у россиян на сайтах знакомств. Они создают фейковые женские профили в дейтингах, завлекают доверчивых пользователей общением и приглашают на встречу. Это происходит под видом возврата оплаты за билеты, купленные на различные мероприятия для свидания.