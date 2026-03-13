В Краснодаре на дороге нашли обломки беспилотника Наумов: в Краснодаре на проезжей части обнаружены обломки БПЛА

На проезжей части дороги в Краснодаре обнаружены обломки беспилотного летательного аппарата (БПЛА), сообщил в Telegram-канале глава города Евгений Наумов. По его словам, это произошло в Юбилейном микрорайоне.

На проезжей части дороги в Юбилейном микрорайоне Краснодара найдены обломки БПЛА. На месте работают специальные и экстренные службы. Пострадавших и повреждений нет, — указал Наумов.

Глава Краснодара рекомендовал при обнаружении фрагментов БПЛА не трогать их. Также следует в таком случае обратиться по единому телефону экстренных служб 112.

Ранее в Севастополе силы ПВО отражают атаку украинских беспилотников, сообщил губернатор региона Михаил Развожаев. По его словам, на данный момент сбито три воздушные цели. Власти предупредили, что пули и обломки могут падать обратно на землю. При сбитии ракетам ПВО также существует угроза падения разгонных модулей, добавил Развожаев.

Между тем посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям Киева Родион Мирошник рассказал, что жертвами атак ВСУ на регионы России в период с 2 по 8 марта стали 30 мирных жителей. Всего за неделю ВСУ выпустили по гражданским объектам более 3,5 тыс. боеприпасов, уточнил он.