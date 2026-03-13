Олимпиада и Паралимпиада — 2026
13 марта 2026 в 06:45

Турэкcперт объяснил, какие сувениры нельзя вывозить из популярных стран

Турэксперт Гажиенко: из Таиланда нельзя вывозить цветы с землей и пляжный песок

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Туристам запрещено вывозить из Таиланда ряд растений с землей и песок, добытый на местных пляжах, заявил NEWS.ru тревел-эксперт, владелец турагентства Тариел Гажиенко. По его словам, турецкие таможенники в свою очередь строго следят за вывозом старинных артефактов.

Привезти сувенир из очередной поездки — такой же непременный пункт, как фото для соцсетей. Однако не все вещи можно легально вывозить из страны, и нарушения правил могут обернуться штрафами или конфискацией. Перед покупкой сувенира важно узнавать таможенные правила отправления и прибытия, а также сохранять чеки и сертификаты на приобретенные товары. Таиланд, к примеру, ограничивает вывоз природных объектов и религиозных реликвий для сохранения культурного и биологического наследия. Поэтому орхидеи с землей, песок с пляжей и элементы коралловых рифов обычно требуют фитосертификатов или вовсе запрещены к выносу, — предупредил Гажиенко.

Он отметил, что животных и насекомых нельзя вывозить без специальных разрешений, подтверждающих их легальность. По словам турэксперта, антиквариат и предметы археологии часто подпадают под строгие ограничения, так как считаются частью культурного наследия. Вывоз картин, икон, старинных монет и керамики, как пояснил Гажиенко, обычно требует разрешений от министерств культуры.

В Турции строгий контроль касается не только старинных артефактов, но и природных объектов. Даже камни иногда расценивают как элементы исторического слоя или природоохранного фонда, поэтому их вывоз может быть запрещен. Египет известен своими древностями, и правила здесь особенно жесткие относительно культурных ценностей. Папирусные свитки, археологические находки и предметы с богатой историей нередко требуют официальных разрешений на вывоз или полностью запрещены к перемещению за границу, — добавил Гажиенко.

Он предупредил, что покупка сувениров у ненадежных продавцов может привести к конфискации товара на таможне и ответственности для покупателя. Также, по словам турэксперта, медикаменты, особенно рецептурные или с сильнодействующими веществами, нельзя вывозить без медицинских справок и соответствующих документов.

Ранее генеральный директор «Центра туризма и отдыха» Люсинэ Кодякова посоветовала планировать летний отпуск за четыре месяца до вылета. По ее словам, это поможет существенно сэкономить на путешествии.

