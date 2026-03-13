Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
13 марта 2026 в 07:56

В России появится новый ГОСТ на мороженое

Усовершенствованный ГОСТ на мороженое начнет действовать с 2028 года

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

В России начнет действовать новый ГОСТ на мороженое, передает ТАСС. В материале указано, что изменения вступят в силу 1 января 2028 года.

Как указали журналисты, мороженое будут делить по доле молочного жира: на молочное, сливочное и пломбир. Появится классификация по составу — без добавок, ванильное, с ароматизаторами или с другими ингредиентами. В документе будут указаны допустимые вкус и запах, структура же должна будет оставаться однородной, без крупных частиц и льда.

Ранее Росстандарт утвердил новый межгосударственный ГОСТ на медовуху, который начнет действовать с 1 июля 2026 года. Документ устанавливает единые требования к напитку для нескольких стран. Стандарт определяет термины, физико-химические показатели, требования к сырью, упаковке и маркировке. Для борьбы с фальсификатом введены дополнительные контрольные параметры.

Кроме того, Росстандарт впервые разработал ГОСТ на фунчозу, среди требований — ограничение длины изделия 70 сантиметрами. Новые правила вступят в силу в сентябре 2026 года. Также указано, что массовая доля влаги в лапше должна будет теперь насчитывать до 12%, а цвет варьироваться от сероватого до белого и кремового.

ГОСТ
мороженое
сладости
Россия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Удары ненависти, удары бессилия»: Алаудинов об атаке на больницу в ДНР
Появились новые подробности об украинском ударе по больнице в ДНР
Появились страшные кадры госпиталя в ДНР после удара ВСУ
Иран ударил по американскому авианосцу Abraham Lincoln
Samsung готовится к возвращению на российский рынок
Экс-топ-менеджеров «Газпрома» связали с хищением 8 млрд на центре Кабаевой
Появились новые подробности ЧП на нефтебазе из-за падения обломков БПЛА
Россияне столкнутся с отказами в выдаче карт с 2027 года
Россиянам разрешат брать с собой в самолет грудное молоко
Родственников пропавших военных начали обманывать по-новому
Губернатор из США опубликовал фото Путина, выгуливающего Трампа на поводке
Азиатская страна начнет переговоры с Россией по закупкам нефти
Подросткам назвали неочевидное условие для начала самостоятельной жизни
В Хабаровске охранник-стажер попыталась взломать дверь пистолетом
Ключевая ставка 3%: чем опасны дешевые кредиты, что взлетит в цене
Дизельное топливо из затонувшего теплохода разлилось по Енисею
США выпустили ракеты по иранскому судну в Персидском заливе
«Им не нравится Европейский союз»: Каллас обвинила Трампа в хитрой тактике
В Приморье поймали тигра-людоеда
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 13 марта: инфографика
Дальше
Самое популярное
Зверский удар ВСУ по Брянску: последние новости 11 марта, сколько жертв
Россия

Зверский удар ВСУ по Брянску: последние новости 11 марта, сколько жертв

Заливной пирог на майонезе с яблоками — готовится быстрее шарлотки, а вкус в сто раз интереснее. Идеально для уютного чаепития
Общество

Заливной пирог на майонезе с яблоками — готовится быстрее шарлотки, а вкус в сто раз интереснее. Идеально для уютного чаепития

Банк просит новые данные через Госуслуги: инструкция без потери приватности
Семья и жизнь

Банк просит новые данные через Госуслуги: инструкция без потери приватности

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.