В России появится новый ГОСТ на мороженое Усовершенствованный ГОСТ на мороженое начнет действовать с 2028 года

В России начнет действовать новый ГОСТ на мороженое, передает ТАСС. В материале указано, что изменения вступят в силу 1 января 2028 года.

Как указали журналисты, мороженое будут делить по доле молочного жира: на молочное, сливочное и пломбир. Появится классификация по составу — без добавок, ванильное, с ароматизаторами или с другими ингредиентами. В документе будут указаны допустимые вкус и запах, структура же должна будет оставаться однородной, без крупных частиц и льда.

Ранее Росстандарт утвердил новый межгосударственный ГОСТ на медовуху, который начнет действовать с 1 июля 2026 года. Документ устанавливает единые требования к напитку для нескольких стран. Стандарт определяет термины, физико-химические показатели, требования к сырью, упаковке и маркировке. Для борьбы с фальсификатом введены дополнительные контрольные параметры.

Кроме того, Росстандарт впервые разработал ГОСТ на фунчозу, среди требований — ограничение длины изделия 70 сантиметрами. Новые правила вступят в силу в сентябре 2026 года. Также указано, что массовая доля влаги в лапше должна будет теперь насчитывать до 12%, а цвет варьироваться от сероватого до белого и кремового.