08 марта 2026 в 09:09

Когда готовить лень: десерт для любимой на 8 марта за 5 минут

Когда готовить лень: десерт для любимой на 8 марта за 5 минут
Иногда лучший сюрприз — тот, который не требует кухни, навыков и долгой готовки. Десерт для любимой по легкому рецепты для заботливых мужчин можно собрать буквально за несколько минут, если использовать обычное магазинное мороженое и немного фантазии с различными посыпками к нему.

Для приготовления понадобятся: сливочное мороженое или пломбир (300 г), темный шоколад (30 г), кокосовая стружка (1 ст. л.), цветная кондитерская посыпка (1 ст. л.), дробленые орехи или миндальные лепестки (1 ст. л.), кукурузные хлопья или воздушный рис (20 г), мед или карамельный сироп (1 ст. л.), свежая мята для украшения.

Мороженое слегка подтаивают 2–3 минуты. Затем его выкладывают в красивый бокал или креманку шариками. Сверху поливают тонкой струей меда или сиропа, посыпают шоколадной стружкой, орехами и яркой кондитерской посыпкой. Неожиданный прием — добавить немного хрустящих хлопьев или воздушного риса: десерт становится контрастным и интересным.

Так десерт для любимой женщины по легкому рецепту, специально написанному нами для мужчин, превращается в эффектное угощение, которое выглядит как из кафе, хотя на его приготовление уходит всего пять минут.

  • Калорийность на 100 г: 210 ккал.
  • БЖУ: 3,8/11,5/23.

Ранее мы делились с вами рецептом вкуснейших ливерных пирожков.

