Панда Катюша в зоопарке Москвы: последние новости 8 марта, фото, видео

Панда Катюша начинает день с бамбука. Какие еще последние новости о животном известны сегодня, 8 марта?

Как Катюша начинает день

Директор Московского зоопарка Светлана Акулова опубликовала в авторском Telegram-канале видео, на котором Катюша начинает свой день. В кадре маленькая панда ест бамбук.

«Доброе утро! Наша Катюша желает вам чудесного дня!» — подписала она видео.

Комментаторы тоже пожелали панде хорошего дня и отметили, что бамбук — важный атрибут ее утра.

«И тебе, Катенька, хорошего дня! Бамбук — важный атрибут, без него нельзя начинать день!»; «Хорошего дня, наша радость! И приятного аппетита!»; «Бамбук на завтрак, кайф!» — написали они.

Как Жуи поздравил женщин с 8 Марта

Светлана Акулова также показала видео, на котором папа Катюши, большая панда Жуи, поздравляет женщин с 8 Марта. В кадре он гуляет по уличному вольеру.

«Наш покоритель сердец, наш любимый Жуи, поздравляет вас с 8 Марта! Он желает вам быть такими же бесценными и обожаемыми», — подписала ролик директор столичного зоопарка.

Пользователи Сети поблагодарили Жуи за поздравление.

«Жуишка, ну настоящий мужчина! Спасибо!»; «Жуи, то, что ты есть, — уже подарок»; «А я сегодня в честь праздника иду в зоопарк!» — прокомментировали фолловеры.

