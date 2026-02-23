Панда Катюша в зоопарке Москвы: последние новости 23 февраля, фото, видео

Панда Катюша с утра завтракает бамбуком. Какие еще последние новости о животном известны сегодня, 23 февраля?

Что Катюша делает утром

Директор Московского зоопарка Светлана Акулова опубликовала в авторском Telegram-канале ролик, в котором Катюша утром завтракает.

«Доброе утро! Принцесса Катюша объявляет завтрак открытым. Кто готов присоединиться?» — подписала она видео.

Подписчики отметили, что Катюша завтракает очень красиво.

«Зубками щелк-щелк! Как красиво завтракает», «Неспешно и красиво наслаждается завтраком в удобной позе. Красавица!», «Приятного аппетита!» — прокомментировали фолловеры.

Что делает Жуи в праздник

Светлана Акулова также показала видео, на котором папа Катюши, большая панда Жуи, завтракает.

«Праздник праздником, но плотный завтрак для нашего Жуи — залог сильного и отважного воина и защитника!» — подписала ролик директор столичного зоопарка.

Пользователи Сети в комментариях поздравили Жуи с праздником и пожелали ему приятного аппетита.

«Приятного аппетита, Жуишка! И с праздником тебя!», «Как аппетитно хрустит! С праздником!!!», «Жуи — настоящий мужчина! Сегодня точно его день!» — написали они.

