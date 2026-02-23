Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
23 февраля 2026 в 10:48

Панда Катюша в зоопарке Москвы: последние новости 23 февраля, фото, видео

Панда Катюша Панда Катюша Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Панда Катюша с утра завтракает бамбуком. Какие еще последние новости о животном известны сегодня, 23 февраля?

Что Катюша делает утром

Директор Московского зоопарка Светлана Акулова опубликовала в авторском Telegram-канале ролик, в котором Катюша утром завтракает.

«Доброе утро! Принцесса Катюша объявляет завтрак открытым. Кто готов присоединиться?» — подписала она видео.

Подписчики отметили, что Катюша завтракает очень красиво.

«Зубками щелк-щелк! Как красиво завтракает», «Неспешно и красиво наслаждается завтраком в удобной позе. Красавица!», «Приятного аппетита!» — прокомментировали фолловеры.

Что делает Жуи в праздник

Светлана Акулова также показала видео, на котором папа Катюши, большая панда Жуи, завтракает.

«Праздник праздником, но плотный завтрак для нашего Жуи — залог сильного и отважного воина и защитника!» — подписала ролик директор столичного зоопарка.

Пользователи Сети в комментариях поздравили Жуи с праздником и пожелали ему приятного аппетита.

«Приятного аппетита, Жуишка! И с праздником тебя!», «Как аппетитно хрустит! С праздником!!!», «Жуи — настоящий мужчина! Сегодня точно его день!» — написали они.

Читайте также:

Похудение на 22 кг, интернет-роман, аборт: как живет Светлана Пермякова

Комедия об СВО, отказ от дочери, алименты: как живет Александр Головин

Донбасс, отношение к ИИ, театр: как живет актриса Валентина Рубцова

общество
панда Катюша
Московский зоопарк
новости
Вячеслав Филиппов
В. Филиппов
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Политолог ответил, как президент Мексики может подавить беспорядки
Российский сноубордист чуть не повторил судьбу героя фильма «Выживший»
Путин почтил память Неизвестного Солдата у стен Кремля
Путин вручил награды участникам СВО
«Путин не уедет»: Пекин удивился реакции России на приглашение в Китай
Названо время полного выведения алкоголя из организма
«Страшно всем»: ветеран СВО дала совет, как воспитать в молодежи патриотизм
Большинство россиян подтвердили популярную проблему в школах
Пять сотен вражеских дронов перехватили в зоне СВО за сутки
Российские удары обрушились на энергетическую инфраструктуру Украины
«Личная храбрость»: Путин о действиях героев в зоне СВО
Гагин раскрыл секретную информацию о работе «черных трансплантологов» в ВСУ
С 1 сентября в России заработает новый механизм борьбы с лудоманами
Путин выразил поддержку семьям участников СВО
Актививсты повесили скандальное фото экс-принца Эндрю в Лувре
У Эпштейна нашли шесть тайных хранилищ
Гагин озвучил факты о человеческих ритуальных жертвоприношениях в ВСУ
Гагин объяснил, как к жителям Украины «приходит отрезвление» через боль
Три грузовых вагона сошли с рельсов в Перми
Лукашенко забил тревогу из-за «безумной гонки вооружений»
Дальше
Самое популярное
Об омлете на сковороде забыла! Делаю пуляр по-французски — получается нежнее и вкуснее обычного
Общество

Об омлете на сковороде забыла! Делаю пуляр по-французски — получается нежнее и вкуснее обычного

Флоксы больше не сажаю: нашла другой многолетник — цветет все лето, не выгорает на солнце и не требует танцев с бубном
Общество

Флоксы больше не сажаю: нашла другой многолетник — цветет все лето, не выгорает на солнце и не требует танцев с бубном

Запрет на богатство и счастье: что Жириновский предрек РФ перед смертью
Общество

Запрет на богатство и счастье: что Жириновский предрек РФ перед смертью

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.