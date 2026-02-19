Донбасс, отношение к ИИ, театр: как живет актриса Валентина Рубцова

Актриса Валентина Рубцова продолжает творческую деятельность. В каких проектах она задействована сейчас, что известно о ее личной жизни?

Чем известна Рубцова

Валентина Рубцова родилась 3 октября 1977 года в Макеевке Донецкой области. Окончила ГИТИС.

Во время учебы она стала солисткой группы «Девочки», где выступала до 2003 года. В кино артистка дебютировала в 2004 году в сериале «Ландыш серебристый — 2».

Известность ей принесла роль Тани Архиповой в сериале «Универ» и его спин-оффе «СашаТаня», где она работала с Андреем Гайдуляном и Алексеем Климушкиным.

Также Рубцова снималась в лентах «Свой человек», «Кто в доме хозяин?», «СамоИрония судьбы», «Небриллиантовая рука» и других.

Всего в ее фильмографии на данный момент 16 работ.

Валентина Рубцова Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Что известно о личной жизни Рубцовой

В 2009 году Валентина Рубцова вышла замуж за бизнесмена Артура Мартиросяна.

«Артур — моя вторая кожа. Не знаю, как вообще без него существовала. С его появлением избавилась от всех комплексов — внешних, внутренних. Пришел любимый человек, и всех тараканов смыло морем», — говорила она в интервью StarHit.

В 2011 году у супругов родилась дочь София.

«Могу полдня проваляться с дочкой в кровати: болтать, смотреть мультики, слушать музыку. У нас особая связь, очень тесная», — делилась Рубцова.

Что Рубцова говорила о Донбассе и Крыме

В 2019 году Валентина Рубцова рассказала, что последний раз была в Донбассе девять лет назад.

«Я помню, как мне звонила сестра и говорила, что не знает, что делать, поскольку рядом выстрелы. Там похоронен мой брат, поэтому мама не хочет уезжать. Там вся моя семья. Папа, сестра. У меня сначала не было возможности их перевезти, а теперь они сами не согласились. Они хотят быть там. Там их место, они там родились», — вспоминала она в интервью Вячеславу Манучарову.

В 2009 году артистка получила российское гражданство. По ее словам, Крым «расцвел, когда снова стал российским».

«Крым исторически был наш. История у нас циклическая, все по кругу. Когда я ездила в Крым, то всегда считала его Россией. Так и должно было быть. Если бы этого не было, то мне страшно представить, что могло бы случиться», — добавила Рубцова.

Валентина Рубцова с мужем Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Чем сейчас занимается Рубцова

Валентина Рубцова продолжает творческую деятельность. Она задействована в постановке «Очень веселые ребята».

В 2025 году также вышла комедия «Невероятные приключения Шурика» с Рубцовой.

Актриса считает, что искусственный интеллект не должен полностью заменять актеров, иначе профессии режиссера, сценариста и художника по свету могут исчезнуть. При этом она заявляла, что не против использования технологий для «воскрешения» певцов.

«Я против того, чтобы ИИ всецело заменил актерскую братию, иначе придется отказаться от профессии режиссера, сценариста, художника по свету и далее по списку. Потому что можно все это сгенерировать», — сказала Рубцова Общественной Службе Новостей.

