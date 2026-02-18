Зимняя Олимпиада — 2026
Ссора с отцом, авто за 13 млн, роман: как живет дочь Гогунского Мilana Star

Певица Milana Star (Милана Гогунская) Певица Milana Star (Милана Гогунская) Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Дочь актера Виталия Гогунского Милана в юном возрасте построила карьеру певицы под псевдонимом Milana Star. Что известно о ее личной жизни, заработке и отношениях с отцом?

Чем известна Milana Star

Милана Гогунская родилась 17 февраля 2010 года в Москве. Ее мать — модель Ирина Маирко, отец — актер Виталий Гогунский, который обрел популярность благодаря роли Кози в сериале «Универ».

В четырехлетнем возрасте Гогунский вывел дочь на сцену — они вместе приняли участие в шоу «Один в один», затем девочка стала заниматься вокалом в мастерской народной артистки СССР Аллы Пугачевой. В семь лет наследница актера взяла себе псевдоним Milana Star и выпустила дебютный клип на песню «Малявка», в девять — записала первый альбом «Зажигаем в караоке!»

К 16 годам исполнительница выпустила более 30 песен, наиболее известные из которых «ЛП», «Ми-ми», «Плачу», «Я такая в маму», «Снова-снова» и другие.

Что известно о ссоре Гогунского с дочерью

Виталий Гогунский и Ирина Маирко развелись в 2019 году. Их расставание сопровождалось скандалами из-за отказа актера платить алименты на дочь. Свою позицию артист объяснил тем, что оставил бывшей жене и дочери имущество.

Виталий Гогунский с супругой Ириной Виталий Гогунский с супругой Ириной Фото: Максим Блинов/РИА Новости

«Много женщин, которые попали в сложную ситуацию, которым не платят алименты. Но это не мой случай. Я оставил все, оставил им бизнес, который приносит пассивный доход, квартиру в центре Москвы стоимостью 20 млн рублей», — заявлял артист в интервью Алене Жигаловой.

Позднее Гогунский в интервью журналисту Ксении Собчак сообщил, что платит алименты раз в два месяца в размере 25 тысяч рублей.

Milana Star утверждает, что отец не помогал ей построить карьеру.

«Сейчас мы с ним не общаемся. Он не мой продюсер. Всем занимается мама. Он не принимает никакого участия, и иногда обидно, что он присваивает наши старания себе. Говорит, что меня спродюсировал. Такого не было. Клипы, съемки, песни — все мама <…>. Меня разозлило, что он сказал, будто мама украла деньги с YouTube-канала. На заработанные деньги мы втроем поехали в Париж», — говорила она YouTube-каналу «Пушка».

Исполнительница опровергла слова отца о том, якобы ей мама запрещает с ним общаться. По словам Гогунской, она сама заблокировала номер папы.

«Он говорит, что мама запрещает мне общаться с папой. Но она не блокировала его. Я его заблокировала пару месяцев назад. Я не видела инициативы с его стороны. Он не писал мне слова поддержки. Писал, что ему не нравятся мои ботинки или маникюр. Поэтому я его заблокировала», — отметила она в прошлом году.

Каким имуществом владеет Milana Star

В прошлом году на 15-летие Milana Star получила в подарок от матери квартиру в центре Москвы. Ирина Маирко разместила в социальных сетях ролик, в котором рассказала, что дочь давно загадала иметь апартаменты в столице. Наследница подтвердила слова мамы.

Певица Milana Star (Милана Гогунская) и модель, актриса, блогер Ирина Маирко Певица Milana Star (Милана Гогунская) и модель, актриса, блогер Ирина Маирко Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

«Подвели итоги. Квартира в центре Москвы. Милусик, продолжай мечтать глобально. Хочешь много — много получишь!» — подписала кадры вручения ключей Маирко.

В сентябре прошлого года Milana Star рассказала в соцсетях, что приобрела Mercedes-Benz V-класса. По данным НТВ, стоимость автомобиля составила 13 млн рублей.

«Денег у дочки Гогунского куры не клюют. Недавно Милана похвасталась обновкой — автомобилем за 13 млн рублей. У девочки есть и квартира, ключи от которой ей вручила на 15-летие мама Ирина Маирко. В квартире, которая стоит 150 миллионов рублей, вовсю идет ремонт», — заявили журналисты в программе «Ты не поверишь».

Чем сейчас занимается Milana Star

Накануне, 17 февраля, Milana Star отпраздновала свое 16-летие. Виталий Гогунский в честь дня рождения дочери посветил ей пост в соцсетях, но перепутал возраст наследницы.

«Милусик, с совершеннолетием тебя! Скоро ты начнешь смотреть на мир самостоятельно и видеть все по-другому! Счастлив, что ты у меня есть! Ты чудо!» — написал актер.

Сейчас Milana Star продолжает карьеру певицы: выпускает новые треки и гастролирует с концертами. Она учится на домашнем обучении и планирует дальше развиваться в сфере шоу-бизнеса.

В июле 2025 года певица опровергла сообщения об отношениях с актером Леоном Кемстачем.

«Мы общаемся с Леоном, все отлично, да. Все хорошо. Сама ничего не знаю, виделись два раза в жизни — вот вам весь ответ», — прокомментировала она слухи об их романе.

По словам Миланы Гогунской, у нее нет возлюбленного, потому что она «всех отшивает».

