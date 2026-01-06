Атака США на Венесуэлу
06 января 2026 в 11:20

Экс-жена Гогунского получила серьезную травму

Бывшая супруга Гогунского Маирко сломала позвоночник

Ирина Маирко Ирина Маирко Фото: Социальные сети
Экс-супруга актера Виталия Гогунского Ирина Маирко получила перелом позвонков во время отдыха на катке в «Лужниках», сообщает «Радио 1». По информации издания, женщина неудачно упала. Врачи диагностировали у нее перелом поперечных отрезков первого и второго поясничных позвонков.

В настоящее время Маирко находится в больнице. Сама Маирко сообщила, что представители комплекса «Лужники» с ней не связались, хотя обещали предоставить видео с камер наблюдения и выражали обеспокоенность.

Ранее стало известно, что на выступлении известного певца Вани Дмитриенко в Санкт-Петербурге произошла давка у гардероба. Некоторым поклонникам артиста потребовалась медицинская помощь, так как у них ухудшилось самочувствие.

До этого 18-летняя дочь Даны Борисовой Полина заявила, что от матери ей передалось биполярное расстройство личности. Девушка уверяет, что неизлечимый недуг привел к тому, что она даже лежала в психиатрической клинике. В частности, она рассказала о характерных состояниях для этого расстройства — сменяющие друг друга фазы депрессии и мании, во время которых девушка «себя не контролирует».

