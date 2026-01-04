Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
04 января 2026 в 14:22

Концерт Вани Дмитриенко закончился приездом скорой помощи

На концерте Вани Дмитриенко в Петербурге возникла давка в гардеробной

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

На выступлении известного певца Вани Дмитриенко в Санкт-Петербурге произошла давка у гардероба, передает 78.ru. Некоторым поклонникам артиста потребовалась медицинская помощь, так как у них ухудшилось самочувствие в данной ситуации.

По словам одной из посетительниц, после завершения концерта люди столкнулись с проблемами при получении одежды из гардероба. Сотрудники не справлялись с большим количеством людей и допускали путаницу с номерками. В холле образовалась большая очередь, и некоторым зрителям пришлось ждать вещи около двух часов.

Поклонница также отметила, что в какой-то момент гардеробщики начали пускать в помещение с вещами не более двух человек. Посетители мероприятия должны были самостоятельно искать свои куртки и пальто.

Ранее сообщалось, что певица Лариса Долина столкнулась с отменой своего сольного концерта «Юбилей на бис». Мероприятие, запланированное на 6 марта в Московском международном Доме музыки, не состоится из-за низкого спроса. Билеты продавались около полугода, но к концу декабря было реализовано лишь около 15% мест. Сейчас организаторы ищут новую дату для проведения концерта.

Ваня Дмитриенко
Санкт-Петербург
концерты
давка
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Названо число пострадавших при ЧП в Первоуральске
В России могут появиться ограничения для пожилых водителей
Появились кадры объятой огнем и дымом квартиры в Первоуральске
Взрыв газа в Первоуральске обернулся масштабным пожаром
Названы медицинские услуги, за которые пациентам придется платить самим
Россиянам представили самые громкие книжные новинки 2026 года
Мадуро отверг «золотой» ультиматум Трампа перед Рождеством
В России объяснили, как США пытаются узаконить атаку на Венесуэлу
Стали известны подробности взрыва автомобиля в Киеве
Рогов заявил о резком падении боевого духа у солдат ВСУ
Названы возможные сценарии дальнейшей судьбы отправленного в США Мадуро
«Не понимает»: в Канаде назвали следующую цель Трампа после Мадуро
Свыше сотни населенных пунктов Курской области остались без света из-за ВСУ
Трампу предложили арестовать Зеленского
Ребенка похитили у матери из-за подозрений в колдовстве
Зеленский расширил санкционный список Украины
Судьба Мадуро стала «сигналом» для Зеленского? Что ждет президента Украины
В Сочи произошло землетрясение
В Чехии умер актер фильма «Свеаборг» Юрий Галин
Симоньян поделилась трогательным видео в день рождения мужа
Дальше
Самое популярное
«Наполеон» больше не делаю. Готовлю Бостонский кремовый пирог — для тех, кто любит красиво и не приторно
Общество

«Наполеон» больше не делаю. Готовлю Бостонский кремовый пирог — для тех, кто любит красиво и не приторно

Куриные растрепки с сыром делаю вместо котлет: удобно выкладывать ложкой прямо на сковороду, а вкус — огонь
Общество

Куриные растрепки с сыром делаю вместо котлет: удобно выкладывать ложкой прямо на сковороду, а вкус — огонь

«Кинжалы» лютуют, Зеленского высмеяли в США: новости СВО к вечеру 2 января
Россия

«Кинжалы» лютуют, Зеленского высмеяли в США: новости СВО к вечеру 2 января

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.