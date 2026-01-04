Концерт Вани Дмитриенко закончился приездом скорой помощи

На выступлении известного певца Вани Дмитриенко в Санкт-Петербурге произошла давка у гардероба, передает 78.ru. Некоторым поклонникам артиста потребовалась медицинская помощь, так как у них ухудшилось самочувствие в данной ситуации.

По словам одной из посетительниц, после завершения концерта люди столкнулись с проблемами при получении одежды из гардероба. Сотрудники не справлялись с большим количеством людей и допускали путаницу с номерками. В холле образовалась большая очередь, и некоторым зрителям пришлось ждать вещи около двух часов.

Поклонница также отметила, что в какой-то момент гардеробщики начали пускать в помещение с вещами не более двух человек. Посетители мероприятия должны были самостоятельно искать свои куртки и пальто.

