03 января 2026 в 18:57

У Долиной отменился крупный концерт

KP.RU: концерт Долиной «Юбилей на бис» отменили организаторы

Лариса Долина Лариса Долина Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Певица Лариса Долина, несмотря на активную занятость в театре на Таганке в начале 2026 года, столкнулась с отменой сольного концерта «Юбилей на бис», сообщает KP.RU. Мероприятие должно было состояться 6 марта в Московском международном Доме музыки.

По информации издания, билеты на шоу продавались около полугода, однако к концу декабря было реализовано лишь около 15% от общего числа мест. В связи с низким спросом продажи были приостановлены в январе. Сейчас организаторы, как утверждается, ищут новую дату для проведения концерта, чтобы успеть заполнить зал.

Ранее телеведущий Отар Кушанашвили заявил, что Долина обречена быть проклятой до конца дней. По его словам, случай со скандальной квартирой в Хамовниках надолго оставит осадок в памяти поклонников певицы.

До этого Долину показали в новогоднем эфире телеканала ТНТ. Ее героиня спела песню в фильме «Невероятные приключения Шурика». Знаменитость сыграла родственницу комедийного персонажа товарища Саахова и исполнила композицию Инстасамки «За деньги да».

