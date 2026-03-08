Названа самая упоминаемая женщина в русскоязычных соцсетях Долина стала самой упоминаемой женщиной в русскоязычном сегменте соцсетей за год

Народная артистка России Лариса Долина возглавила топ-20 самых упоминаемых женщин в социальных сетях в период с 1 марта 2025 года по 1 марта 2026 года, сообщает РБК со ссылкой на исследование. Публикации с упоминанием певицы встречаются 1,7 млн раз в русскоязычном сегменте соцмедиа — «ВКонтакте», Telegram, Max, TikTok, Rutube и так далее.

Второе место в рейтинге заняла представитель МИД РФ Мария Захарова (1,5 млн упоминаний), а третье — спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко (1,4 млн). Затем следуют певица Ольга Бузова (1,23 млн), журналистка Ксения Собчак (1,18 млн), глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина (1,04 млн) и артистка Надежда Кадышева (0,82 млн).

При этом данные по упоминаемости женщин в российских интернет-СМИ отличаются. Долина в топ-20 по медиаиндексу не попала, пальму первенства в нем забрала Захарова. За ней следует глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина. На третьем месте расположилась фигуристка Аделия Петросян.

Ранее сообщалось, что Долина проведет 8 Марта на корпоративе с петербургскими банкирами. Частное выступление народной артистки сейчас стоит не менее 3,5 млн рублей. По версии источников, мероприятие поможет певице компенсировать провал концерта в подмосковной Коломне.