«Денег не будет ни на что»: на Западе заметили панику Зеленского Журналист Христофору: Зеленский паникует без кредита в €90 млрд

Президента Украины Владимира Зеленского охватила паника, заявил в эфире своего YouTube-канала кипрский журналист Алекс Христофору. По его словам, это обусловлено тем, что Киев до сих пор не получил от Европейского союза кредит в размере €90 млрд.

Если Украина не получит этот заем к апрелю, тогда денег не будет ни на что: ни на армию, ни на управление государством, ни на зарплаты. Ничего не осталось. Поэтому Зеленский судорожно пытается получить эти деньги, — констатировал Христофору.

Он также отметил, что Зеленский по-прежнему конфликтует с венгерским правительством. По мнению Христофору, это лишь усугубляет ситуацию для Киева.

Ранее Зеленский сам раскритиковал Евросоюз за отсутствие прогресса в принятии новых антироссийских санкций. Политик также пожаловался на задержку выделения Киеву финансовой помощи в размере €90 млрд. По словам Зеленского, в Европе признают жизненную важность этих средств для Киева. Он подчеркнул, что ситуация с санкциями и финансированием не сдвигается с мертвой точки.