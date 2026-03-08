Зимняя Олимпиада — 2026
08 марта 2026 в 10:39

В Иране единогласно определились с новым лидером

Совет экспертов Ирана выбрал преемника Хаменеи

Фото: Shadati/XinHua/Global Look Press
Члены Ассамблеи экспертов Ирана сформировали единогласное мнение по кандидатуре нового верховного лидера, сообщило агентство Mehr со ссылкой на заявление представителя совета Мохаммада-Мехди Мирбагери. В последние дни структура была сосредоточена на определении будущего главы государства.

Мирбагери подчеркнул, что участники процесса «не подвели», и на данный момент в ведомстве сформировано твердое и единодушное мнение, которое представляет позицию большинства. При этом он уточнил, что окончательное объявление может затянуться, так как остаются некоторые препятствия, которые необходимо решить.

Другой член Совета экспертов Ахмад Хатами, в свою очередь, подтвердил, что власти близки к утверждению преемника Али Хаменеи при первой возможности. Однако он указывал на серьезные коррективы в графике из-за внешней угрозы. Тем не менее, по его словам, процесс завершится с учетом текущего военного положения в стране.

Ранее политолог Андрей Кортунов заявил, что США смогут повлиять на выборы нового верховного лидера Ирана только в случае военной победы и смены политического режима. Он подчеркнул, что существующие в республике институты и процедуры полностью исключают внешнее вмешательство в этот процесс.

