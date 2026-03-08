Удары по Украине сегодня, 8 марта: какие цели ВСУ поражены, последствия

Вооруженные силы России сегодня ночью, 8 марта, нанесли удар по объектам военной и критической инфраструктуры на Украине, сообщают военные корреспонденты. Что об этом известно, какие цели были поражены?

Что известно об ударах по объектам на Украине 8 марта

Российские военные в ночь на 8 марта нанесли комбинированный удар по объектам ВСУ на Украине, сообщил военный блогер Олег Царев в авторском Telegram-канале.

«Основной удар пришелся на Харьковскую область. В Чугуеве атакована воинская часть, пункт временной дислокации ВСУ. В поселке Кочеток уничтожен производственный цех, зафиксирована вторичная детонация. По целям в селе Великая Бабка били как баллистические ракеты, так и БПЛА. Также сообщали о взрывах в Сумской, Запорожской, Днепропетровской, Полтавской областях. Уточнены данные о вчерашнем ударе „Гераней“ по одесскому порту: уничтожено девять вертикальных резервуаров и повреждено оборудование на территории „Одесского портового перевалочного комплекса“, который нужен для перелива масел», — отметил он.

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что всего за сутки с 7 по 8 марта зафиксировано 19 эпизодов ударов.

«Сумская область — 5 ударов. Сумы — 4 взрыва. Есть сведения по двум из них. Один прилет был на севере города, где по словам агентуры ВСУ создали временный штаб, откуда пытались руководить ДРГ-группами. Еще один удар пришелся в юго-западную окраину города, в направлении местного аэропорта, откуда ВСУ просто нагло засылало БПЛА. Напомню: до восточной окраины Сум нашим войскам 18 км», — сообщил подпольщик.

Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети

В Харьковской области, по данным Лебедева, нанесены удары по военной части в Клугино-Башкировке и энергоучастку в районе железнодорожного вокзала, в Черниговской области одной из целей стало нефтехранилище в поселке Яворцы.

«В течение последних суток по территории Украины зафиксирована серия ударов и взрывов сразу в нескольких регионах страны. Сообщения о взрывах поступали из районов Сум, Чугуева, Одессы, Чернигова, Самара (пригород Днепропетровска) и Полтавской области. Особенно активным оказалось северо-восточное направление, где зафиксированы повторные удары по Сумской и Харьковской областям», — заявил он.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

