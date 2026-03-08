Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
08 марта 2026 в 11:54

Удары по Украине сегодня, 8 марта: какие цели ВСУ поражены, последствия

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети
Подписывайтесь на нас в MAX

Вооруженные силы России сегодня ночью, 8 марта, нанесли удар по объектам военной и критической инфраструктуры на Украине, сообщают военные корреспонденты. Что об этом известно, какие цели были поражены?

Что известно об ударах по объектам на Украине 8 марта

Российские военные в ночь на 8 марта нанесли комбинированный удар по объектам ВСУ на Украине, сообщил военный блогер Олег Царев в авторском Telegram-канале.

«Основной удар пришелся на Харьковскую область. В Чугуеве атакована воинская часть, пункт временной дислокации ВСУ. В поселке Кочеток уничтожен производственный цех, зафиксирована вторичная детонация. По целям в селе Великая Бабка били как баллистические ракеты, так и БПЛА. Также сообщали о взрывах в Сумской, Запорожской, Днепропетровской, Полтавской областях. Уточнены данные о вчерашнем ударе „Гераней“ по одесскому порту: уничтожено девять вертикальных резервуаров и повреждено оборудование на территории „Одесского портового перевалочного комплекса“, который нужен для перелива масел», — отметил он.

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что всего за сутки с 7 по 8 марта зафиксировано 19 эпизодов ударов.

«Сумская область — 5 ударов. Сумы — 4 взрыва. Есть сведения по двум из них. Один прилет был на севере города, где по словам агентуры ВСУ создали временный штаб, откуда пытались руководить ДРГ-группами. Еще один удар пришелся в юго-западную окраину города, в направлении местного аэропорта, откуда ВСУ просто нагло засылало БПЛА. Напомню: до восточной окраины Сум нашим войскам 18 км», — сообщил подпольщик.

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети

В Харьковской области, по данным Лебедева, нанесены удары по военной части в Клугино-Башкировке и энергоучастку в районе железнодорожного вокзала, в Черниговской области одной из целей стало нефтехранилище в поселке Яворцы.

«В течение последних суток по территории Украины зафиксирована серия ударов и взрывов сразу в нескольких регионах страны. Сообщения о взрывах поступали из районов Сум, Чугуева, Одессы, Чернигова, Самара (пригород Днепропетровска) и Полтавской области. Особенно активным оказалось северо-восточное направление, где зафиксированы повторные удары по Сумской и Харьковской областям», — заявил он.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Читайте также:

Наступление ВС РФ на Харьков 8 марта: труп жены генерала, успехи у Купянска

Ураганный ветер и холод до -6? Погода в Москве на неделе: чего ждать

Наступление ВС РФ на Запорожье 8 марта: успехи и проблемы, сводка сегодня

ВС РФ
новости
ВСУ
удары
Мария Баранова
М. Баранова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Почему не работает WhatsApp 8 марта: где сбои в РФ, будет ли разблокирован
«Еще не то творилось»: Песков о конце света из-за событий в мире
Песков заявил о «смерти» международного права
Иран тайно выбрал нового верховного лидера
Стало известно, сколько человек занято поисками троих подростков
Водонаева раскрыла информацию о застрявшем в Дубае сыне
«Кумулятивный эффект»: Песков об обстановке на Ближнем Востоке
Гладков раскрыл результаты атаки ВСУ на регион
«В каком мире мы живем»: Лавров обратился к США с одним требованием
Фицо обвинил Зеленского в подготовке подрыва «Дружбы»
В центральной части Украины после взрыва пострадал завод
Иран атаковал опреснительную установку в Бахрейне
Группировка «Юг» нанесла мощный удар по позициям ВСУ
Россияне перешли в режим жесткой экономии на авиабилетах
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 8 марта: где сбои в России
Военкор опубликовал фото последствий черного дождя в Тегеране
Политолог ответил, чем для Украины опасно начало конфликта с Ираном
Ощадбанк поставил Венгрии условие после задержания украинских инкассаторов
Удары по Украине сегодня, 8 марта: какие цели ВСУ поражены, последствия
«Готовы перенять эстафету»: Словакия посоветовала Украине забыть о кредите
Дальше
Самое популярное
Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год
Общество

Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год

Налет на Саратов, 100 трупов жителей, госизмена: как ВСУ атакуют РФ 5 марта
Россия

Налет на Саратов, 100 трупов жителей, госизмена: как ВСУ атакуют РФ 5 марта

Нарезаю апельсин кружочками и кидаю на сковороду: простой и вкусный десерт к чаю за 10 минут
Общество

Нарезаю апельсин кружочками и кидаю на сковороду: простой и вкусный десерт к чаю за 10 минут

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.