Российская ПВО причинила сокрушительный ущерб ВСУ за сутки ПВО за сутки сбила 13 снарядов HIMARS и 180 БПЛА ВСУ

Российские силы ПВО за сутки сбили семь управляемых авиационных бомб и 13 снарядов HIMARS, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. Кроме того, были уничтожены 180 беспилотных летательных аппаратов противника.

Средствами противовоздушной обороны сбиты семь управляемых авиационных бомб, 13 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США и 180 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — сказано в сообщении.

Ранее военный эксперт Андрей Марочко заявил, что российские силы ведут зачистку населенного пункта Симиновка Харьковской области. По его словам, это происходило юго-восточнее от освобожденного Графского. В Минобороны РФ данную информацию не комментировали.

До этого в военном ведомстве информировали, что Вооруженные силы России ликвидировали четыре укрытия украинской армии с живой силой противника в количестве до 15 человек в районе Константиновки. Успешную операцию провели артиллеристы и операторы беспилотных систем Южной группировки войск.