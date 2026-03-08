Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
08 марта 2026 в 12:53

Российская ПВО причинила сокрушительный ущерб ВСУ за сутки

ПВО за сутки сбила 13 снарядов HIMARS и 180 БПЛА ВСУ

ПВО РФ ПВО РФ Фото: МО РФ
Подписывайтесь на нас в MAX

Российские силы ПВО за сутки сбили семь управляемых авиационных бомб и 13 снарядов HIMARS, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. Кроме того, были уничтожены 180 беспилотных летательных аппаратов противника.

Средствами противовоздушной обороны сбиты семь управляемых авиационных бомб, 13 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США и 180 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — сказано в сообщении.

Ранее военный эксперт Андрей Марочко заявил, что российские силы ведут зачистку населенного пункта Симиновка Харьковской области. По его словам, это происходило юго-восточнее от освобожденного Графского. В Минобороны РФ данную информацию не комментировали.

До этого в военном ведомстве информировали, что Вооруженные силы России ликвидировали четыре укрытия украинской армии с живой силой противника в количестве до 15 человек в районе Константиновки. Успешную операцию провели артиллеристы и операторы беспилотных систем Южной группировки войск.

ВСУ
СВО
БПЛА
ВС РФ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ОАЭ впервые ударили по Ирану
Тела матери и ребенка нашли у подъезда в Красноярске
Появилась тревожная информация о поисках пропавших в Звенигороде детей
«Самый волшебный момент»: Сергей Полунин стал отцом в четвертый раз
Вопрос покушения на генерала Алексеева подняли на переговорах
Российской лыжнице отказали в нейтральном статусе
«Не совсем честная борьба»: Ферстаппен разочаровался гонкой в Австралии
Самарец наказал автосалон-мошенник и отсудил 2 млн рублей
Песков увидел потенциал экономического роста в Азии
Украинские дроны-матки атаковали Донецкую кольцевую дорогу
Ученые объяснили, почему лед Финского залива стал «кровавым»
Путин описал отношения Киева и Европы выражением о хвосте и собаке
Раскрыт диагноз Лерчек после новости об онкологической реанимации
«Ошибка системная»: Путин указал на виновных в украинском кризисе
Россиян предупредили о волне небывалого подорожания ремонта авто
В России впервые появился ГОСТ для собак-поводырей
«Плохой мальчик»: в Кремле указали на новую роль Зеленского
«Триколор» столкнулся с масштабным сбоем
Долиной пришлось снизить гонорар в три раза на банковский корпоратив
В Сети появились кадры с места поиска пропавших детей
Дальше
Самое популярное
Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год
Общество

Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год

Налет на Саратов, 100 трупов жителей, госизмена: как ВСУ атакуют РФ 5 марта
Россия

Налет на Саратов, 100 трупов жителей, госизмена: как ВСУ атакуют РФ 5 марта

Нарезаю апельсин кружочками и кидаю на сковороду: простой и вкусный десерт к чаю за 10 минут
Общество

Нарезаю апельсин кружочками и кидаю на сковороду: простой и вкусный десерт к чаю за 10 минут

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.