16 февраля 2026 в 09:22

В районе Константиновки разгромлены позиции ВСУ

ВС России уничтожили четыре укрытия ВСУ под Константиновкой

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ
В районе Константиновки в ДНР ВС России ликвидировали четыре вражеских укрытия с живой силой ВСУ до 15 человек, сообщили ТАСС в Министерстве обороны РФ. Успешную операцию провели артиллеристы и операторы беспилотных систем Южной группировки войск.

В населенном пункте Константиновка артиллеристы и операторы беспилотных систем 6-й мотострелковой дивизии за сутки уничтожили четыре укрытия с живой силой противника до 15 человек, — рассказали там.

До этого российские войска поразили объекты транспортной инфраструктуры на Украине, которые использовались в интересах ВСУ. По данным оборонного ведомства, удары наносились с помощью авиации, ударных БПЛА, ракетных войск и артиллерии.

Ранее на Харьковском направлении российские военные атаковали группу бойцов сил специальных операций ВСУ. При ударе противник потерял до взвода личного состава. Цели обнаружили вблизи Казачьей Лопани. После уточнения координат по ним ударили реактивной системой залпового огня «Торнадо-С».

