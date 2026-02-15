Зимняя Олимпиада — 2026
15 февраля 2026 в 12:14

ВС России обрушили удары на транспортную инфраструктуру Украины

Минобороны: российские войска ударили по транспортной инфраструктуре на Украине

ВС РФ в зоне СВО
Российские войска поразили объекты транспортной инфраструктуры на Украине, которые использовались в интересах ВСУ, сообщили в Минобороны России. По данным ведомства, удары наносились с помощью авиации, ударных БПЛА, ракетных войск и артиллерии.

Нанесено поражение объектам транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 147 районах, — говорится в сообщении.

В ведомстве также обратили внимание на работу системы противовоздушной обороны. Российским комплексам за сутки удалось сбить 222 беспилотных летательных аппарата самолетного типа.

Ранее начальник Генштаба ВС России генерал армии Валерий Герасимов заявил, что соединениям и войсковым частям объединенной группировки войск удалось освободить 12 населенных пунктов в зоне СВО за первую половину февраля, несмотря на суровые зимние условия. По его словам, под контроль армии за этот период перешло более 200 квадратных километров территории.

