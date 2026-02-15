Зимняя Олимпиада — 2026
15 февраля 2026 в 08:49

«Несмотря на суровую зиму»: Герасимов раскрыл успехи ВС России в феврале

Герасимов: российские войска освободили 12 населенных пунктов с начала февраля

Валерий Герасимов Валерий Герасимов Фото: МО РФ
Российские войска освободили 12 населенных пунктов в зоне СВО за первую половину февраля, несмотря на суровые зимние условия, заявил начальник Генштаба ВС России генерал армии Валерий Герасимов. По его словам, которые приводятся в Telegram-канале ведомства, под контроль армии за этот период перешло более 200 квадратных километров территории.

За две недели февраля, несмотря на суровые зимние условия, соединениями и войсковыми частями объединенной группировки войск освобождены 12 населенных пунктов. Под наш контроль перешло более 200 квадратных километров территории, — подчеркнул Герасимов.

Так, группировка войск «Днепр» продолжила наступать в направлении Запорожья, освободив Магдалиновку, Приморское и Запасное. «Север» расширил полосу безопасности в Сумской и Харьковской областях, взяв под контроль Поповку, Сидоровку и Чугуновку. «Восток» освободил Староукраинку, Придорожное, Зализничное, Цветковое. Вместе с тем была взята под контроль Глушковка.

Ранее военный эксперт Андрей Марочко отмечал, что попытки ВСУ переломить ситуацию на Запорожском направлении обернулись серьезными потерями в живой силе. В районе населенного пункта Терноватое украинские подразделения за три дня предприняли серию контратак и потеряли около 1 тыс. человек. По словам эксперта, все бойцы были неподготовленными. Минобороны РФ ситуацию не комментировало.

Россия
армия
СВО
Украина
освобождения
территории
