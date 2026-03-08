Зимняя Олимпиада — 2026
08 марта 2026

Турецкую певицу задержали за оскорбление Эрдогана

В Турции задержали певицу Йенер из-за подозрений в оскорблении Эрдогана

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Певицу Ханде Йенер задержали в Турции по подозрению в оскорблении президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана, передает Ahaber. Артистку вызвали на допрос после концертов в Мугле и Стамбуле, где она допустила высказывания против главы государства.

Во время выступления в Мугле певица подхватила оппозиционный призыв зрителей против Эрдогана. Артистка доставлена к следователям для дачи показаний.

Ранее член комиссии Общественной палаты России по общественной экспертизе законопроектов Евгений Машаров сообщил, что оскорбления в Сети грозят обидчикам штрафом до 700 тыс. рублей. По его словам, это касается как личных сообщений, так и публичных комментариев.

До этого депутат петербургского заксобрания Алексей Зинчук предложил установить штраф от 5 тыс. до 15 тыс. рублей или арест до 15 суток за оскорбление врачей, педагогов и других должностных лиц. По его мнению, учителя и медики зачастую сталкиваются с агрессией или насилием по отношению к ним.

Кроме того, Гособвинение запросило 5 лет 11 месяцев колонии общего режима для стендап-комика Артемия Останина. Его обвиняют в оскорблении чувств верующих и создании организованной преступной группировки.

