В результате атаки БПЛА на жилой дом в Васильевке пострадали 10 человек Балицкий: от атаки БПЛА на жилой дом в Васильевке пострадали не менее 10 человек

Украинские беспилотники нанесли удар по многоквартирному дому в городе Васильевке, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в Telegram-канале. По предварительным данным, пострадали не менее 10 человек, также есть погибшие.

Противник нанес удары БПЛА самолетного типа по многоквартирному дому в городе Васильевке. По предварительным данным, пострадали не менее 10 человек. Есть погибшие. Данные уточняются, — написал Балицкий.

Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. Информация о количестве погибших и пострадавших продолжает уточняться.

Ранее один житель Самарской области пострадал при падении обломков БПЛА, сообщил губернатор региона Вячеслав Федорищев. По его словам, медики оказали мужчине всю необходимую помощь.

До этого стало известно, что причастный к массированному удару по Белгороду комбриг ВСУ сбежал подо Львов. По словам источника, ответственность за участие в массированном террористическом ударе по гражданской инфраструктуре города в ночь с 26 на 27 февраля взяла на себя 15-я отдельная бригада артиллерийской разведки ВСУ.