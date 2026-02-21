ВСУ нанесли удар по зданию школы в Запорожской области

ВСУ нанесли удар по гражданской инфраструктуре города Васильевка, выбрав целью здание местной школы, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. В результате атаки был поврежден фасад учебного заведения и прилегающая территория, а осколками посекло припаркованные школьные автобусы.

Глава региона подчеркнул, что в учебном заведении не было никаких военных объектов, а сам обстрел обошелся без пострадавших. Он назвал произошедшее актом запугивания мирных жителей со стороны ВСУ.

Противник вновь совершил вероломный и циничный удар по гражданской инфраструктуре. Целью террористов стала школа — место, где по определению не может быть никаких военных объектов, — сообщил глава региона.

Балицкий также выразил благодарность экстренным службам за оперативную ликвидацию последствий обстрела на месте происшествия.

