Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
21 февраля 2026 в 12:52

ВСУ нанесли удар по зданию школы в Запорожской области

Власти Запорожской области рассказали о последствиях атаки ВСУ на школу

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети
Подписывайтесь на нас в MAX

ВСУ нанесли удар по гражданской инфраструктуре города Васильевка, выбрав целью здание местной школы, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. В результате атаки был поврежден фасад учебного заведения и прилегающая территория, а осколками посекло припаркованные школьные автобусы.

Глава региона подчеркнул, что в учебном заведении не было никаких военных объектов, а сам обстрел обошелся без пострадавших. Он назвал произошедшее актом запугивания мирных жителей со стороны ВСУ.

Противник вновь совершил вероломный и циничный удар по гражданской инфраструктуре. Целью террористов стала школа — место, где по определению не может быть никаких военных объектов, — сообщил глава региона.

Балицкий также выразил благодарность экстренным службам за оперативную ликвидацию последствий обстрела на месте происшествия.

Ранее стало известно, что ВСУ атаковали Удмуртию при помощи дронов-камикадзе FP-1 с ретрансляторами связи для увеличения дальности полета. Беспилотники запускались из районов Харькова и Чернигова, преодолев расстояние более 1,7 тыс. километров.

ВСУ
школы
Запорожская область
Васильевка
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
США вступились за российских спортсменов на Паралимпиаде
Фицо взялся за рубильник и готовится погрузить Украину во тьму
Самый высокий храм в мире «вырос» до своего максимума
Наклейка в салоне самолета стала причиной задержки рейса
LG сделала шаги для возвращения в Россию
Дроны в Удмуртии и удар по школе: как ВСУ атакуют Россию 21 февраля
Раскрыты масштабы ущерба после атаки ВСУ на Краснодарский край
В Госдуме призвали помочь жителям Белгородчины
Россиян не пустят на чемпионат мира по фигурному катанию в Чехии
Осужденный за нападение на губернатора житель Апатитов умер на СВО
В США заявили о библейском праве Израиля почти на весь Ближний Восток
Проблемы с сердцем, потеря зрения, операции: что со здоровьем Немоляевой
Раскрыто, какие Volga появятся в России и сколько они будут стоить
Персонажи из мультфильма «Скуби-Ду» задержали карманников
Ушла из жизни участница «Бурановских бабушек»
Новый снегопад, заморозки до –14: как пройдут последние дни зимы в Москве
Мошенники «развели» россиянина на 41 млн рублей сообщением от «начальника»
Эйдельштейн получил первую англоязычную роль после триумфа «Аноры»
Названы две возможные причины жесткой посадки Ми-8 на Ямале
Спасатели достали из Байкала тела восьми утонувших туристов
Дальше
Самое популярное
Олимпиада-2026: новости 19 февраля, прокат Петросян, результат Филиппова
Спорт

Олимпиада-2026: новости 19 февраля, прокат Петросян, результат Филиппова

Метровые «факелы горят» 4 месяца: многолетник-экзот для сада. Выглядит как настоящий арт-объект
Общество

Метровые «факелы горят» 4 месяца: многолетник-экзот для сада. Выглядит как настоящий арт-объект

Кого нельзя заселять в квартиру: черный список арендаторов
Семья и жизнь

Кого нельзя заселять в квартиру: черный список арендаторов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.