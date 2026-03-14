14 марта 2026 в 04:00

ЦАХАЛ засекла очередной обстрел со стороны Тегерана

ВС Ирана ВС Ирана Фото: x99/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Израильские военные зафиксировали ракетный пуск с территории Ирана и начали перехват, сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля. Информация о возможных последствиях атаки пока не поступала.

В заявлении военных говорится, что ракеты были выпущены в направлении израильской территории. Оборонительные системы приведены в действие для нейтрализации угрозы.

Стало известно, что на фоне действий американской армии нефтегрузовые суда прекратили движение в Ормузском проливе на юге Ирана. Скорость танкеров снизилась до нуля. На данный момент это единственный морской путь для экспорта нефти из шести стран: Ирана, Ирака, Кувейта, Катара, Саудовской Аравии и ОАЭ.

Тем временем президент РФ Владимир Путин, выражая соболезнования всему иранскому народу и коллеге Масуду Пезешкиану, заявил, что убийство верховного лидера Ирана Али Хаменеи было совершено с циничным нарушением всех норм человеческой морали и международного права.

Кроме того, Военно-морские силы Ирана нанесли серию ударов по американскому авианосцу USS Abraham Lincoln, в результате чего корабль получил повреждения и был вынужден сменить курс. Согласно заявлению центрального штаба ВС Исламской Республики «Хатам аль-Анбия», корабль направился обратно в США.

Адвокат рассказала о реакции террористов из «Крокуса» на приговор

МОССАД и сектанты: Такер Карлсон назвал тайных хозяев Белого дома

Собираю помидоры кистями, как виноград — до 20 штук с одной ветки: и для теплицы, и для грунта

