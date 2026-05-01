Москве предсказали серию температурных рекордов в течение пяти дней

Жителей Москвы в течение пяти дней ждет серия температурных рекордов, заявил синоптик Евгений Тишковец в своем Telegram-канале. По его словам, в столице ожидается начало метеорологического лета, прогнозируются аномальные 20 градусов тепла.

2 мая в вечерние и утренние часы ожидается от нуля до +5 градусов. В середине дня воздух прогреется до +13-15 градусов. Таким образом, температурные показатели вернутся к климатической норме. 3 мая субтропическое тепло доберется до Центральной России. Ночью столбики термометров не опустятся ниже +6-9 градусов. Днем впервые за текущий год московские термометры поднимутся до высоты от +18 до 21 градуса.

4 мая под утро температура не будет опускаться ниже +8-11 градусов. Во второй половине дня наступит метеорологическое лето: максимальные показатели составят от +20 до 23 градусов, что соответствует июньской норме. Будет установлен новый рекорд, прежний максимум в 21,2 градуса был зафиксирован в 1990 году. 5, 6 и 7 мая ночью температура ожидается в диапазоне +10-15 градусов. Днем воздух прогреется до 21-24 градусов тепла.

Ранее ведущий сотрудник Гидрометцентра Людмила Паршина сообщила, что минувший апрель стал «самым мокрым» месяцем в столице за всю историю регулярных метеорологических наблюдений. Количество выпавших осадков достигло 270% от положенной месячной нормы. По словам Паршиной, лишь незначительно меньший объем осадков наблюдался в апреле 1986 года.