Чемпионат мира по футболу – 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
11 июня 2026 в 11:37

Послы трех западных стран прибыли в МИД России

Послы Британии, Франции и ФРГ прибыли в МИД России на встречу с замминистра

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Послы Великобритании, Германии и Франции Найджел Кейси, Александер Ламбсдорф и Николя де Ривьер прибыли в Министерство иностранных дел России, передает ТАСС. Там у дипломатов запланирована встреча с одним из заместителей главы российского внешнеполитического ведомства.

Журналисты отметили, что первым к зданию МИД прибыл французский посол, за ним приехал британский дипломат, и позже всех — германский. Все трое зашли внутрь без каких-либо комментариев.

Ранее данную встречу анонсировал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. В среду, 10 июня, он отмечал, что послы сами просили принять их, в связи с чем МИД даже интересно, «как эти люди будут излагать что-либо, что может навести на конструктивные мысли».

До этого глава российского внешнеполитического ведомства отмечал, что система безопасности в Европе окончательно разрушена руками западных коллег. По его словам, все важнейшие договоры в области контроля над вооружениями к настоящему моменту ликвидированы.

Москва
послы
МИД РФ
Франция
Германия
Великобритания
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
МО РФ сообщило о масштабных ударах по инфраструктуре ВСУ
ВСУ потеряли за сутки более 1,2 тыс. военных
Продавали чужое и снимали свое: отец и дочь снабжали педофилов роликами
Педиатр перечислил главные признаки теплового удара у ребенка
Памфилова раскрыла, как обстояли дела с нарушениями на выборах в Армении
Российские «Герани» нанесли сокрушительный удар по по складу БПЛА ВСУ
Бастрыкин запросил доклад о «вейповом» похищении мальчика в Кузбассе
Российские военные освободили населенный пункт Роскошное
Стало известно, почему Евросоюз решил лишить Каю Каллас полномочий
В окружении Буйнова высказались о его здоровье
В Новосибирске загорелся склад завода по производству электрооборудования
Фото бензовозов в российском регионе приравняли к пособничеству диверсиям
В Краснодаре развернули пункт временного размещения после атаки БПЛА
Наступление ВС РФ на Запорожье 11 июня: последние новости, обстановка
Подразделение лагеря «Алые паруса» закрыли после заражения детей
Раскрыто число пострадавших полицейских за второй день протестов в Белфасте
Стало известно, какую окрошку больше всего любят россияне
Ильиновка, Торское, Харьков: хорошие и плохие новости фронта СВО 11 июня
Российский регион может накрыть мощное половодье
Экономист ответил, ждет ли россиян волна поломок кондиционеров
Дальше
Самое популярное
«Израиль погибает»: сбывается пророчество Жириновского о ядерной войне
Мир

«Израиль погибает»: сбывается пророчество Жириновского о ядерной войне

Посадите в июне — все лето сад в сиренево-фиолетовых шарах с запахом ванили. Многолетник цвета июньского неба для ароматных клумб
Общество

Посадите в июне — все лето сад в сиренево-фиолетовых шарах с запахом ванили. Многолетник цвета июньского неба для ароматных клумб

Смешала тунец из банки с яйцом — на ужин подаю рыбные рафаэлки: нежнее котлет, сочнее фрикаделек
Общество

Смешала тунец из банки с яйцом — на ужин подаю рыбные рафаэлки: нежнее котлет, сочнее фрикаделек

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.