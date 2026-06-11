Послы трех западных стран прибыли в МИД России Послы Британии, Франции и ФРГ прибыли в МИД России на встречу с замминистра

Послы Великобритании, Германии и Франции Найджел Кейси, Александер Ламбсдорф и Николя де Ривьер прибыли в Министерство иностранных дел России, передает ТАСС. Там у дипломатов запланирована встреча с одним из заместителей главы российского внешнеполитического ведомства.

Журналисты отметили, что первым к зданию МИД прибыл французский посол, за ним приехал британский дипломат, и позже всех — германский. Все трое зашли внутрь без каких-либо комментариев.

Ранее данную встречу анонсировал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. В среду, 10 июня, он отмечал, что послы сами просили принять их, в связи с чем МИД даже интересно, «как эти люди будут излагать что-либо, что может навести на конструктивные мысли».

До этого глава российского внешнеполитического ведомства отмечал, что система безопасности в Европе окончательно разрушена руками западных коллег. По его словам, все важнейшие договоры в области контроля над вооружениями к настоящему моменту ликвидированы.