В правительстве Германии ответили на данные о создании ядерного оружия Майер: Германия не планирует создания собственного ядерного оружия

Германия не стремится к созданию собственного национального ядерного оружия, заявил представитель правительства ФРГ Штеффен Майер в ответ на данные СВР РФ о ведущихся в стране ядерно-оружейных исследованиях. По его словам, которые передает ТАСС, политика федерального правительства в этой сфере остается неизменной.

Все усилия Германии в сфере политики безопасности и обороны осуществляются в европейском и трансатлантическом контексте. Германия не стремится к созданию собственного национального ядерного оружия. Она выполняет юридические обязательства, вытекающие из Договора о нераспространении ядерного оружия и Договора «Два плюс четыре», — сказал Майер.

При этом он подчеркнул, что ФРГ придерживается концепции совместного использования ядерного оружия в рамках НАТО. Также он напомнил о сотрудничестве с Францией по стратегии передового сдерживания.

Ранее Служба внешней разведки России заявила, что текущие научные работы ядерно-оружейной направленности в Германии вызывают обеспокоенность у одной из ключевых стран НАТО. По данным СВР, западные союзники Берлина обращают внимание на масштаб исследований в области ядерной и нейтронной физики, специального материаловедения и физики ударных волн.