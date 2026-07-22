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22 июля 2026 в 19:24

Бывший депутат Рады раскрыл роль глобалистов в бунтах на Украине

Экс-депутат Килинкаров: за новым майданом на Украине стоят глобалисты

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Новые протесты на Украине были организованы финансово-промышленными группами, близкими с глобалистскими элитами Запада, заявил в беседе с ИС «Вести» бывший депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров. С его слов, у них есть организационный ресурс для сбора множества молодых людей в короткие сроки. Экс-парламентарий назвал происходящие протесты «картонным майданом».

За всем этим «картонным» майданом и вообще за всем этим заранее спланированным, на мой взгляд, политическим проектом стоят финансово-промышленные группы на Украине, которые условно, если их каким-то образом пристегивать к западным политическим элитам, все-таки относятся к глобалистам, — заявил Килинкаров.

Он напомнил, что по закону Украины в стране действует военное положение и любые публичные мероприятия должны быть запрещены. Бывший депутат рассказал, что это не первый подобный случай. До этого украинцы вышли на протесты, когда президент страны Владимир Зеленский действовал против Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Ранее в государстве начались протесты против деятельности территориальных центров комплектования. Они охватили Одессу и Львов. Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец предупредил Киев о риске «силового противостояния» в республике из-за беспредела сотрудников ТЦК. По его словам, из-за действий военкомов украинское общество достигло точки кипения и фактически устраивает над сотрудниками ТЦК «суды Линча».

Европа
Украина
Майдан
глобалисты
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