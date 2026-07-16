Президент Украины Владимир Зеленский может быть заинтересован в новом Майдане в республике, выразил мнение в беседе с NEWS.ru координатор сил сопротивления Сергей Лебедев. По его словам, глава Украины хочет уйти с поста не «вперед ногами», а живым.

Все подходит к тому, что придется разворачивать против России серьезную эскалацию, а она уже грозит Зеленскому лично. Прилетит ракета, где он будет находиться? Зачем ему это? Он хочет уйти, но не сдавшись, как, скажем, уходил Петр Порошенко (президент Украины в 2014–2019 годы. — NEWS.ru), — отметил он.

Лебедев добавил, что у Зеленского есть свой бизнес в США. Кроме того, все его родственники, в том числе дети и родители, живут за рубежом.

Счета у него в британских офшорах, недвижимость есть и в Британии, и еще много где. Зачем ему дальше рисковать собой? — сказал собеседник.

Ранее у правительственного квартала в Киеве собрались сотни людей, которые выразили протест против отставки министра обороны Украины Михаила Федорова. Они потребовали сохранить за главой военного ведомства его пост и выразили несогласие с кадровыми перестановками в правительстве.