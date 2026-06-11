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11 июня 2026 в 11:41

Жителя Энгельса госпитализировали с ожогами из-за неосторожности со спиртом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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В Энгельсе 59-летнего мужчину госпитализировали с сильными ожогами из-за неосторожности со спиртом, которая привела к пожару, пишет телеканал «Саратов 24» со ссылкой на МЧС России. Происшествие случилось в квартире в доме на улице Тургенева.

По предварительным данным, россиянин уронил банку со спиртом на включенную газовую плиту, и жидкость резко вспыхнула. Возгорание затронуло два квадратных метра.

Прибывшие на место пожарные эвакуировали мужчину и передали его медикам. Сейчас пострадавший находится в ожоговом центре. Специалисты продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.

Ранее на западе Москвы произошел пожар в многоквартирном доме — в 17-этажном здании на улице Авиаторов загорелись балконы на нескольких этажах. Информации о пострадавших пока не поступало, площадь возгорания уточняется.

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