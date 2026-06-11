ВС США опровергли атаку на свой корабль в Ормузском проливе Пентагон: ни один корабль США не подвергся удару в Ормузском проливе

Центральное командование ВС США опровергло информацию об успешной атаке иранских сил на американский корабль в Ормузском проливе. В Пентагоне подчеркнули, что сообщения иранских СМИ об ударе по кораблю ВМС США не соответствуют действительности и ни один не подвергался атаке.

Иранские СМИ сообщают об ударе по кораблю ВМС США в Ормузском проливе. Ни один корабль ВМС США не подвергся удару, — говорится в заявлении.

Ранее иранские СМИ сообщили, что Иран нанес удары по американским объектам на Ближнем Востоке в ответ на авиаудар со стороны США. Одной из целей стала база Аль-Харир в Иракском Курдистане. В результате атаки был уничтожен военный радар Вооруженных сил США. Иранская сторона нанесла удары по американским кораблям в Ормузском проливе, а также по катеру в Персидском заливе.

Корпус стражей Исламской революции заявил об успешном нанесении ударов по американской авиабазе Аль-Азрак в Иордании. Для атаки были использованы 12 баллистических ракет. В КСИР утверждают, что ударам подверглись места дислокации американских истребителей F-35, F-15 и F-16. Также целями, как заявила иранская сторона, стали ключевые объекты американской армии на авиабазе Аль-Азрак и расположенный там командный центр.