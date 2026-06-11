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11 июня 2026 в 10:59

Стало известно, как ночной обмен ударами повлиял на переговоры США и Ирана

CNN: переговоры между США и Ираном продолжаются, несмотря на обмен ударами

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Переговоры США и Ирана по достижению мирного соглашения продолжаются, передает телеканал CNN со ссылкой на дипломатический источник. По его словам, Вашингтон и Тегеран ведут диалог, несмотря на произошедший в ночь на 11 июня обмен ударами.

Переговоры между Соединенными Штатами и Ираном о заключении сделки продолжаются, несмотря на обмен ударами, произошедший накануне и грозивший осложнить дипломатические усилия, — отметил источник.

Ранее политолог-американист Малек Дудаков выразил мнение, что США ждет экономический кризис из-за войны в Иране. Он уточнил, что администрация главы Белого дома вынуждена использовать эскалационную риторику, чтобы «сохранить лицо» после того, как Тегеран сбил военный вертолет Apache.

До этого Центральное командование ВС США (CENTCOM) заявило о завершении ударов по Ирану в ответ на инцидент со сбитым вертолетом Apache. Целями ударов американских солдат стали радары, системы ПВО и наземные пункты управления Ирана рядом с Ормузским проливом.

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