Песков успокоил конспирологов после вопроса о «пропавшей» Набиуллиной Песков: больничный Набиуллиной не должен быть поводом для теорий заговоров

Больничный главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной не должен быть поводом для теорий заговоров, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит пресс-служба Кремля, не совсем корректно публично обсуждать состояние здоровья главы регулятора.

Послушайте, я не думаю, что это правильный формат обсуждать здоровье. Мы желаем ей скорейшего выздоровления и надеемся, что все абсолютно хорошо. Люди иногда болеют, в этом нет ничего особенного. Это не должно быть поводом для, знаете, каких-то теорий заговора, — сказал Песков.

Ранее сообщалось, что Набиуллина все еще находится на больничном, поэтому не будет присутствовать на конференции Национальной ассоциации участников фондового рынка. Также глава регулятора отсутствовала на Петербургском международном экономическом форуме.

До этого член совета директоров Банка России Михаил Мамута стал заместителем Набиуллиной. Прежде он возглавлял службу по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг. Как рассказали в ЦБ, ее работу в структуре регулятора реорганизуют и создадут два новых подразделения.