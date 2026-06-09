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09 июня 2026 в 17:13

Назначен новый заместитель Набиуллиной

Мамута стал заместителем председателя Банка России

Михаил Мамута Михаил Мамута Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
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Заместителем председателя Банка России стал член совета директоров Банка России Михаил Мамута, передает пресс-служба ЦБ. Прежде он возглавлял службу по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг. Как рассказали в ЦБ, ее работу в структуре регулятора реорганизуют и создадут два новых подразделения: службу по защите прав потребителей и департамент поведенческого надзора.

Приказом председателя Банка России с 10 июня 2026 года заместителем председателя Банка России назначен Михаил Валерьевич Мамута, член совета директоров Банка России. Ранее он возглавлял службу по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг, — сказано в сообщении.

Мамута родился 29 сентября 1974 года в Воронеже. Он окончил Воронежский государственный университет, получил второе высшее образование в сфере финансов и банковского дела, является магистром физики и кандидатом экономических наук. Мамута работал в администрации Воронежской области, возглавлял Российский микрофинансовый центр и Национальное партнерство участников микрофинансового рынка, был советником руководителя Федеральной службы по финансовым рынкам.

Ранее сообщалось, что глава ЦБ Эльвира Набиуллина все еще находится на больничном, поэтому не будет присутствовать на конференции Национальной ассоциации участников фондового рынка. Также глава регулятора отсутствовала на Петербургском международном экономическом форуме.

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