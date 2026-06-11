Роспотребнадзор дал рекомендации по работе в жару

Температура в офисе должна быть на уровне 24-25 градусов, а в случае превышения этих показателей рекомендуется сократить рабочий день, сообщили в Роспотребнадзоре. При отсутствии кондиционера ведомство советует уменьшать смену на один-четыре часа в зависимости от степени нагрева помещения — от 28,5 до 30,5 градуса.

В офисе при наличии кондиционера необходимо поддерживать температуру на уровне 24-25 градусов. В случае отсутствия климатического оборудования рабочий день рекомендуется сократить: на 1 час при достижении в помещении 28,5 градуса, на 2 часа при повышении до 29 градусов и на 4 часа, если температура достигла 30,5 градуса, — говорится в сообщении.

При жаре от 32,5 градуса непрерывная работа не должна превышать 15-20 минут, после чего требуется 10-12 минут отдыха в прохладном помещении. Общая длительность термической нагрузки за смену — не более 4-5 часов для сотрудников в спецодежде от солнца и 1,5-2 часов для работающих без нее. Труд при температуре выше 32,5 градуса признается опасным, такие задачи лучше переносить на утро или вечер, использовать плотную одежду и допускать к ним лиц от 25 до 40 лет, уточнили в ведомстве.

Ранее ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова заявила, что жаркая погода сохранится в Московском регионе до 13 июня включительно. По ее словам, столбики уличных термометров покажут в воскресенье +19–24 градуса.