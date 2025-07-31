HR-эксперт объяснила, почему работодатели не любят зумеров

Компании не любят зумеров, потому что они очень часто меняют места работы, заявила в беседе с NEWS.ru HR-эксперт, действующий HR-директор в финтех-отрасли, тренер и консультант Екатерина Великая. По ее словам, поколение Z с легкостью перейдет к другому работодателю с более подходящими условиями трудоустройства.

Они экспериментируют и могут предлагать новые идеи и креативные решения. Это достаточно целеустремленные молодые активные люди, которые стремятся к познанию мира, но при этом любят комфорт. Они могут легко уйти из компании. Если им что-то не понравилось, они не будут это терпеть. Они развернутся, уволятся и уйдут в другую компанию с лучшими условиями. Это поколение экспериментаторов очень часто меняет работодателей, поэтому работодатели не очень их любят, — поделилась Великая.

HR-эксперт отметила, что зумеры отличаются от других поколений. По мнению Великой, они отрицают общепринятые правила и не хотят быть как все.

Они очень жесткие и агрессивные в том смысле, что не любят четких границ и социальные нормы. Предпочитают свободу и могут отрицать социальные нормы. Они понимают, чего хотят, любят комфорт и не любят сложности. Мы (поколение Y. — NEWS.ru) придерживались правил, потому что так было принято. Зумеры же отрицают эти правила, они не хотят быть как все, они любят индивидуальность, — подытожила HR-эксперт.

Также Великая подчеркнула, что у зумеров есть важная положительная черта. Они очень быстро разбираются в технике и гаджетах, и им гораздо проще осваивать различные новшества, добавила она.

Ранее юрист Михаил Салкин заявил, что отмена режима самозанятости может привести к увеличению объема неофициальных выплат и появлению номинальных индивидуальных предпринимателей. По его словам, работодатели будут искать альтернативные способы сокращения фискальной нагрузки.