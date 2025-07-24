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24 июля 2025 в 12:19

Юрист ответил, к чему приведет возможная отмена самозанятости

Юрист Салкин: отмена самозанятости приведет к росту объема серых зарплат

Репетитор занимается с ребенком Репетитор занимается с ребенком Фото: Shutterstock/FOTODOM

Отмена режима самозанятости может привести к увеличению объема неофициальных выплат и появлению номинальных индивидуальных предпринимателей, заявил NEWS.ru юрист Михаил Салкин. По его словам, работодатели будут искать альтернативные способы сокращения фискальной нагрузки.

Думаю, что отмена режима самозанятых повлечет за собой зарплату в конвертах или будет «плодить» номинальных индивидуальных предпринимателей, взаимоотношение с которыми будет дешевле с точки зрения фискальной нагрузки для организации, — пояснил Салкин.

Ранее экономист Александр Дудчак заявил, что налоговый режим самозанятости не теряет актуальности для граждан, которые планируют подработать. По его словам, у этого вида деятельности есть свои преимущества, например, возможность официально оформить личное хобби.

HR-эксперт Екатерина Великая ранее заявила, что самозанятым россиянам не положены больничные и отпускные пособия. По ее словам, работодатели часто уходят от трудовых договоров в пользу самозанятости, чтобы снизить расходы, но это лишает работников социальных гарантий.

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