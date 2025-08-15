«Много взаимных интересов»: депутат о точках соприкосновения России и США

Россия и Соединенные Штаты могли найти точки соприкосновения к саммиту на Аляске, заявил NEWS.ru первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. По его словам, стороны активно обсуждали взаимные интересы в последние месяцы, но ключевой темой остается ситуация вокруг Украины.

Точек соприкосновения между РФ и США может быть очень много. У нас много взаимных интересов, которые оставались без обсуждения на протяжении нескольких лет. Однако они активно стали обсуждаться на протяжении последних месяцев, когда происходили встречи на различных уровнях, на разных площадках. Конечно, главный вопрос — это Украина. Понятно, какое противодействие, откуда это все взялось, кто за этим стоял. И сегодня есть возможность повернуть определенный ход истории немножко в другую сторону, в сторону мира, — пояснил Чепа.

Ранее депутат Госдумы Андрей Колесник заявил, что переговоры президента России Владимира Путина и главы Белого дома Дональда Трампа похожи на встречу двух самураев. По его мнению, лидеры двух стран могут понять друг друга без слов, что особенно важно в дипломатии. Он также подчеркнул, что Путин всегда ставит интересы России на первое место, независимо от обстоятельств.