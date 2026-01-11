Стало известно, сколько попыток контратак в Купянске провалили ВСУ SHOT: украинские силы провалили более 30 контратак на Купянск с начала 2026 года

С начала 2026 года Вооруженные силы Украины предприняли более трех десятков безуспешных контратак на Купянском направлении, сообщает Telegram-канал SHOT со ссылкой на свои источники. По сведениям канала, все эти попытки были отбиты российскими войсками. Минобороны РФ данную информацию пока не комментировало.

Авторы публикации также приводят данные о потерях ВСУ на указанном участке фронта. По их информации, они составили около 260 человек убитыми и ранеными.

Особенно SHOT выделил недавний инцидент, связанный с попыткой украинских подразделений провести ротацию в лесополосе у села Глушковка. Она была сорвана ударом российских дронов, уничтоживших живую силу и технику.

Активные действия ВСУ на Купянском направлении не приносят им тактического успеха и сопровождаются значительными потерями, считают представители СМИ. Контроль над ситуацией в этом районе сохраняется за российскими подразделениями.

Ранее сообщалось, что большие потери вынудили командование ВСУ выводить из Сумской области расчеты 411-го полка беспилотных систем, напавшие до этого на Курскую область. По словам источника, на вооружении солдат были дроны «Вампир» («Баба-яга») и «Дартс».