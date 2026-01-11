Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
11 января 2026 в 23:15

Стало известно, сколько попыток контратак в Купянске провалили ВСУ

SHOT: украинские силы провалили более 30 контратак на Купянск с начала 2026 года

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети
Читайте нас в Дзен

С начала 2026 года Вооруженные силы Украины предприняли более трех десятков безуспешных контратак на Купянском направлении, сообщает Telegram-канал SHOT со ссылкой на свои источники. По сведениям канала, все эти попытки были отбиты российскими войсками. Минобороны РФ данную информацию пока не комментировало.

Авторы публикации также приводят данные о потерях ВСУ на указанном участке фронта. По их информации, они составили около 260 человек убитыми и ранеными.

Особенно SHOT выделил недавний инцидент, связанный с попыткой украинских подразделений провести ротацию в лесополосе у села Глушковка. Она была сорвана ударом российских дронов, уничтоживших живую силу и технику.

Активные действия ВСУ на Купянском направлении не приносят им тактического успеха и сопровождаются значительными потерями, считают представители СМИ. Контроль над ситуацией в этом районе сохраняется за российскими подразделениями.

Ранее сообщалось, что большие потери вынудили командование ВСУ выводить из Сумской области расчеты 411-го полка беспилотных систем, напавшие до этого на Курскую область. По словам источника, на вооружении солдат были дроны «Вампир» («Баба-яга») и «Дартс».

атаки
ВСУ
Купянск
контрнаступления
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Куба выпустила призыв в отношении задержанного восемь дней назад Мадуро
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 12 января 2026 года
Двух связанных с беспорядками иностранных шпионов арестовали в Иране
Приметы 12 января — Анисья Желудочница: подготовка к Щедровкам и мороз
В Иране объявили трехдневный траур
Захват российского танкера назвали «сигналом» Трампа Путину
В одном из южных аэропортов России введены ограничения на полеты
Бригада «Азов» понесла тяжелое поражение в зоне СВО
Протестующие в Иране сожгли десятки машин скорой помощи
Стало известно, сколько попыток контратак в Купянске провалили ВСУ
«Знаем про это все»: Зеленский обратился к Европе с новым требованием
«Нам не место на Украине»: экс-наемник рассказал о нацистах в ВСУ
Швеция потратит рекордную сумму на модернизацию ПВО
В Шереметьево сообщили о решении проблемы с багажом пассажиров
Две российские ракеты превратили в пыль украинский F-16
Умерла одна из самых старых жительниц России
Ozon скрыл ряд ветеринарных препаратов после волны отравлений подростков
В Минэнерго США умолчали о судьбе танкера с иранской нефтью
Число погибших силовиков в Иране увеличилось
Ространснадзор вмешался в скандал с багажом на рейсе Москва — Дубай
Дальше
Самое популярное
Картофель в духовке «как на костре»: бесподобный гарнир к курице, мясу и рыбе
Общество

Картофель в духовке «как на костре»: бесподобный гарнир к курице, мясу и рыбе

Ваша духовка создаст идеальный ужин: картофельная запеканка «Французский гратен». Тонкие ломтики в нежном сливочном соусе
Общество

Ваша духовка создаст идеальный ужин: картофельная запеканка «Французский гратен». Тонкие ломтики в нежном сливочном соусе

Слоёное тесто, творог и сметана — готовлю сербскую гибаницу. Та самая, где в каждом кусочке хруст, нежность и сладость
Общество

Слоёное тесто, творог и сметана — готовлю сербскую гибаницу. Та самая, где в каждом кусочке хруст, нежность и сладость

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.