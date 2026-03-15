«Противник занервничал»: Пушилин раскрыл, как ДНР удалось «ослепить» ВСУ

Запрет на публикацию последствий «прилетов», введенный в Донецкой Народной Республике, дает хорошие результаты, заявил в беседе с ТАСС глава региона Денис Пушилин. По его словам, у ВСУ стало гораздо меньше данных, которые могут быть использованы для ударов по российской территории.

После введения запрета противник занервничал, информации у него на порядок меньше стало. Поэтому считаю, что данный указ приносит свой результат, — подчеркнул руководитель ДНР.

Пушилин пояснил, что фотографии и видео ВСУ использовали для определения мест нанесения повторных ударов. Об эффективности этого ограничения свидетельствует появление информации о том, что за любые материалы о последствиях ударов Киев обещает вознаграждение, резюмировал глава региона.

Ранее Пушилин рассказал, что система радиоэлектронной борьбы под названием «Купол Донбасса» отлично себя показывает, поражая украинские беспилотники с высокой эффективностью. Он уточнил, что столь высокие показатели стали возможны благодаря тесному взаимодействию различных силовых структур.