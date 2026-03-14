14 марта 2026 в 17:21

Пушилин ответил, насколько хорош «Купол Донбасса»

Денис Пушилин Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Система радиоэлектронной борьбы под названием «Купол Донбасса» демонстрирует хорошие результаты, рассказал глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. По его словам, которые приводит ТАСС, она поражает беспилотные летательные аппараты противника с высокой эффективностью.

Процент поражения [БПЛА ВСУ] достаточно высокий и один из лучших показателей того, что система РЭБ «Купол Донбасса» сейчас демонстрирует, — сказал Пушилин.

Что касается самого Донбасса, как считает глава республики, его сегодня можно сравнить с испытательным полигоном для западного вооружения. По его словам, вина за сложившуюся ситуацию целиком лежит на Киеве.

Пушилин признал, что прежние меры безопасности больше не работают. Это, по его мнению, касается далеко не только Донбасса. Пушилин констатировал, что весь мир изменился «очень сильно».

Пушилин также обратил внимание, что конфликт на Ближнем Востоке наглядно показал, что у израильского «Железного купола» не существует стопроцентной защиты. Практика доказывает, что беспилотники, ракеты и баллистика долетают до целей.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Трамп прокомментировал «уничтожение» самолетов США в Саудовской Аравии
Дипломаты ОАЭ ранены в Ираке
Собянин отчитался о сбитии летевших на Москву дронов
МИД России описал дальнейшие планы на Венесуэлу
«Ответ на агрессию»: Иран отомстил США за атаку на свои банки
Азартный тренер превратил поездку детей в Кисловодск в криминальный триллер
Трамп одной просьбой поставил под сомнение мощь армии США в иранской войне
Еще три беспилотника сбили на подлете к Москве
Тропический цветок может исчезнуть из букетов россиян
Политолог ответил, как долго Украина может затягивать переговорный процесс
Ученый объяснил, зачем медикам форма разных цветов
Пушилин ответил, насколько хорош «Купол Донбасса»
XIII Бакинский Глобальный форум завершил свою работу
Студент-иностранец напал на преподавательницу
Силовики провели обыски у нотариуса, участвовавшего в обмане генерала ВОВ
Перечислены четыре главных просчета Трампа в Иране
Ребенок добился ареста отца и спас мать от избиения железной трубой
Известный философ и критик политики Запада умер в Германии
Фильм с Ивлеевой, молодая жена, мнение об СВО: как живет актер Сергей Пиоро
Депутат объяснил, почему Крыму необходимо было вернуться к России
Дальше
МОССАД и сектанты: Такер Карлсон назвал тайных хозяев Белого дома
Собираю помидоры кистями, как виноград — до 20 штук с одной ветки: и для теплицы, и для грунта
