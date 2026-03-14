Система радиоэлектронной борьбы под названием «Купол Донбасса» демонстрирует хорошие результаты, рассказал глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. По его словам, которые приводит ТАСС, она поражает беспилотные летательные аппараты противника с высокой эффективностью.

Процент поражения [БПЛА ВСУ] достаточно высокий и один из лучших показателей того, что система РЭБ «Купол Донбасса» сейчас демонстрирует, — сказал Пушилин.

Что касается самого Донбасса, как считает глава республики, его сегодня можно сравнить с испытательным полигоном для западного вооружения. По его словам, вина за сложившуюся ситуацию целиком лежит на Киеве.

Пушилин признал, что прежние меры безопасности больше не работают. Это, по его мнению, касается далеко не только Донбасса. Пушилин констатировал, что весь мир изменился «очень сильно».

Пушилин также обратил внимание, что конфликт на Ближнем Востоке наглядно показал, что у израильского «Железного купола» не существует стопроцентной защиты. Практика доказывает, что беспилотники, ракеты и баллистика долетают до целей.