Европейская страна хочет вернуться к забытой технологии из-за цен на газ

Италия собирается возродить атомную энергетику из-за цен на газ, сообщил Bloomberg. Отмечается, что 40 лет назад в стране закрыли последний реактор.

Как сообщается, команда премьер-министра Италии Джорджи Мелони ведет консультации по данному вопросу и разрабатывает планы по восстановлению «забытых» технологий. Имеются сведения, что итальянские должностные лица уже посетили Канаду для ознакомления с соответствующими разработками и обратились за советами к своим французским партнерам.

Ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что Евросоюз не смог препятствовать Венгрии в получении последней в этом году партии ядерного топлива из России. По его словам, энергоресурсов достаточно, чтобы обеспечить работу АЭС «Пакш» до осени 2028 года. Министр признал, что доставку топлива осложнили геополитическая обстановка и позиция руководства некоторых стран Европы.

До этого в Германии взорвали градирни когда-то самой мощной атомной электростанции страны — АЭС Гундремминген в Баварии. Местные власти назвали это событие символом конца атомной эпохи и началом новой эры в энергетике.