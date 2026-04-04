04 апреля 2026 в 19:12

Удар по АЭС «Бушер» в Иране 4 апреля: выжили ли атомщики из РФ, погибшие

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Американские военные 4 апреля нанесли удар по атомной электростанции «Бушер» в Иране, на которой работают российские специалисты «Росатома». Что об этом известно, пострадали ли атомщики из РФ, кто погиб?

Организация по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) сообщила 4 апреля, что территория АЭС «Бушер» попала под обстрел США и Израиля, один из сотрудников погиб. Иранское агентство IRNA также сообщило, что погиб один из сотрудников охраны АЭС, снаряд упал вблизи электростанции, взрывной волной и осколками повреждено одно из вспомогательных зданий. Эксплуатация станции не нарушена.

Информацию подтвердил гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев, отметив, что погибший был иранским специалистом. По его словам, в субботу с территории «Бушера» началась основная волна эвакуации российских специалистов. Мероприятия начались спустя 20 минут после удара по станции, автобусы с 198 российскими атомщиками выехали в сторону ирано-армянской границы.

Вылет российских специалистов запланирован из аэропорта Еревана, отметил Лихачев.

«Традиционно очень комфортно для нас взаимодействие и с правительством Армении, потому что покидать этот регион наши товарищи планируют из аэропорта Еревана», — сообщил Лихачев журналистам.

Гендиректор «Росатома» также считает, что провокации вокруг АЭС чреваты катастрофой регионального масштаба с многолетними последствиям.

«Военные действия вокруг ядерного объекта — всегда колоссальные риски. И, что греха таить, это возможность отдельных провокаций… Провокации вокруг действующего атомного объекта чреваты катастрофой регионального масштаба со всеми вытекающими из этого многолетними последствиями. <...> Будет важен результат, с которым народы Аравийского полуострова, стран Персидского залива потом вынуждены будут разбираться в течение многих лет», — сказал Лихачев.

Он отметил беспокойство вокруг разговоров о возможной наземной операции США в Иране.

«Мировое сообщество с тревогой, конечно, отреагировало на произошедшее: генеральный директор МАГАТЭ [Рафаэль Гросси] высказался, ну и целый ряд наших контактов с нашими партнерами, телефонных звонков, электронных писем говорит о нарастании озабоченности», — резюмировал Лихачев, отметив, что президент России Владимир Путин внимательни следит за развитием ситуации вокруг АЭС.

МАГАТЭ не фиксирует повышения уровня радиации после очередного удара вблизи АЭС «Бушер». В агентстве заявили, что атаки на площадки АЭС и прилегающие территории недопустимы.

Реакция на атаку США и Израиля

МИД России осудил атаку США и Израиля на атомную станцию.

«С возрастающей тревогой воспринимаем сообщения об имевших место 4 апреля новых ракетных обстрелах АЭС "Бушер". Изучаем поступающие на этот счет данные. Решительно осуждаем это злодеяние, которое привело к человеческим жертвам. <...> Эти незаконные и безрассудные действия — несмываемое грязное пятно на международной репутации тех, кто наводит ракеты на АЭС "Бушер" и другие находящиеся под гарантиями агентства [МАГАТЭ] иранские ядерные объекты и отдает команду на поражение», — говорится в комментарии представителя МИД Марии Захаровой на сайте министерства.

Она отметила, что удары по ядерным объектам Ирана должны быть прекращены.

«Ситуация на АЭС «Бушер» все ближе подходит к опасной черте. Худшего еще можно избежать, однако для этого удары по ядерным объектам в Иране, в том числе по АЭС "Бушер", должны быть немедленно прекращены», — сказано в сообщении МИД.

Михаил Родионов
